İsveç diyeti listesi! İsveç diyeti zararlı mı, nasıl yapılır?

İsveç diyetinin en belirgin farklılığı gün içerisinde alınan karbonhidrat miktarını azaltmayı amaçlamasıdır. Bunun yerine öğünlerde yağ ve protein içerikli besinler tüketilmektedir. Karbonhidrat alınmadığı zaman gün içerisinde alınan kalori oldukça düşmektedir. Düşük kalorili bir diyet programı olduğu için uygulanması güçtür. Ancak kilo vermek isteyenlerin bir an önce sonuca ulaşma isteği ve zayıfladıklarını hızlıca görme arzusu tüm zorluklarına rağmen bu diyete olan ilgiyi arttırmaktadır. Kesin kuralları ve dışına çıkılmaması gereken yasakları olan bir diyettir. Bu yüzden dikkatli bir şekilde uygulanması sağlık açısından tehlikeli durumlar oluşturmaması açısından önemlidir.

İsveç diyeti nedir ve nasıl yapılır?

İsveç diyeti metabolizma hızını arttırarak kilo verdiren bir diyettir. Diyetin katı kurallarına uyulması gerekir ve uyulmadığı zaman diyet bozulmuş olarak kabul edilir. Diyetin 13 günden fazla uygulanması uzmanlar tarafından tavsiye edilmemektedir. Karbonhidrat miktarı düşük, protein miktarı ise oldukça yüksek bir diyet şeklidir. 13 günlük diyetin ilk 6 günü diyeti bozmadan ilerlemeniz önemlidir. 13 günü tamamladıktan sonra diyete devam etmemelisiniz. Bir süre ara verdikten sonra tekrar uygulamanız daha sağlıklı olacaktır.

İsveç diyeti yapanların uyması gereken kurallar

Diyette ölçüsü belirtilmemiş olan yiyecekleri 1 porsiyon olarak kabul edin

Salatayı mutlaka limonlu ve zeytinyağı ile tüketin

Diyeti 6. günden önce bırakmamalısınız

13 günlük diyeti tekrarlamak istiyorsanız 3 ay kadar beklemeniz gerekir

Tuz ve şeker belirtilen ölçüler dışında kullanılmamalıdır

Aynı gün içinde öğle ve akşam yemeği öğünlerinizin yerini değiştirebilirsiniz

Günde en az 2 litre su içmelisiniz

Çay, kahve gibi içecekler diyet listesinde belirtilmediği günlerde içilmemelidir.

Ekmek, makarna, nişasta, patates ve pirinç gibi besinler tüketilmemeli

Diyet boyunca alkol alınması yasaktır

Fasulye ve mercimek gibi karbonhidrat seviyesi yüksek baklagiller tüketilmemeli

Şeker, pasta, çikolata, müsli vb. ürünler yasaklı yiyeceklerdendir

Rafine yağ ve margarin tüketimi yasaktır.

İsveç diyeti listesi

1.Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 2 haşlanmış yumurta, 1 tabak haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ( limon ve zeytinyağı ile )

2. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam, 1 kase (100 gr ) yoğurt

Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ( limon ve zeytinyağı ile ), 1 adet meyve

3. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 haşlanmış yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

4. Gün:

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 adet haşlanmış yumurta, rendelenmiş 1 havuç, yağsız beyaz peynir ( 25 gr )

Akşam: 2 dilim portakal suyu, yoğurt ( 100 gr )

5. Gün

Kahvaltı: büyük boy 1 adet rendelenmiş havuç ( limon ile )

Öğle: haşlanmış yağsız balık ( 200 gr ) tereyağlı ve limonlu

Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ve brokoli

6. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 adet büyük boy havuç ( rendelenmiş )

Akşam: ızgara tavuk ( 200 gr ), salata

7. Gün

Kahvaltı: 1 fincan çay, şekersiz

Öğle: ızgara et ( 200 gr ) , meyve

Akşam: hiçbir şey

8. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 2 adet yumurta, haşlanmış ıspanak, 1 domates

Akşam: 1 biftek (200 gr), salata

9. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 1 dilim salam, 1 kase (100 gr) yoğurt

Akşam: 1 biftek ( 200 gr) yeşil salata, 1 meyve

10. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: haşlanmış ıspanak, 1 domates, 1 meyve

Akşam: 2 adet yumurta, 1 dilim salam, yeşil salata

11. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker, 1 dilim kızarmış ekmek

Öğle: 1 katı yumurta, 1 adet rendelenmiş havuç, beyaz peynir ( yağsız, 25 gr )

Akşam: 2 dilim portakalın suyu, yoğurt ( 100 gr )

12. Gün

Kahvaltı: 1 büyük rendelenmiş havuç ( limon ile)

Öğle: haşlanmış yağsız balık ( 200 gr, tereyağı ve limonlu )

Akşam: 1 biftek ( 200 gr ), yeşil salata ve brokoli

13. Gün

Kahvaltı: 1 bardak kahve, 1 adet kesme şeker

Öğle: 2 adet yumurta, 1 adet büyük boy rendelenmiş havuç

Akşam: ızgara tavuk ( 200 gr ), yeşil salata

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