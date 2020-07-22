Uzmanlardan 'dondurmayı evde yapın' uyarısı

DONDURMANIN ŞEKERİ MEYVELERDEN

Dondurmanın dört mevsim tüketilebilecek kıymetli bir besin olduğunu aktaran İstanbul Rumeli Üniversitesi'nden Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, dondurmanın faydaları hakkında şunları söyledi:

"Özellikle çocukların boyunun uzamasına katkı sağlar, kemiklerini güçlendirir, hazmı kolaylaştırır. Hamilelikte de tüketilmesini öneriyoruz. Eğer dondurmayı evde yaparsanız rafine şeker içermiyorsa meyvenin kendi özü içerisinde yer alıyorsa daha da faydalı olacaktır. Ana maddesi ise süzme yoğurt olan bir dondurma, diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Dondurma kişiye neşe verir, renk, hayat verir insanı mutlu eder. İçine katacağımız bitter çikolata sizi gülümsetir. Elma enerjinizi yükseltir. Yani evde yapacağınız dondurma ile günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızı karşılarsınız. Dondurmada kullanacağımız meyvelerle de lif deposu elde etmiş olursunuz. Bu dondurmada beyaz şekere hiç ihtiyaç olmaz. Vanilya, tarçın ve karanfil katarak o baharat zenginliğiyle birlikte beynin şeker algısını azaltıp şeker tüketmiş hissini yaratmış oluruz."