Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!

Corona virüsü belirtileri, vaka sayılarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Virüs artık şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak biliniyor. Sebep olduğu hastalığa koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) denir. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 salgınını bir salgın ilan etti.

Sağlık Baknalığı ve DSÖ dahil olmak üzere halk sağlığı grupları, salgını izliyor ve web sitelerinde güncellemeler yayınlıyor. Bu yetkili kurumlar, ayrıca hastalığı önlemek ve tedavi etmek için öneriler yayınladılar.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

Koronavirüs hastalığının 2019 (COVID-19) belirtileri ve semptomları, maruziyetten iki ila 14 gün sonra görünebilir. Bu kez maruziyetten sonra ve semptomlar ortaya çıkmadan önce kuluçka dönemi denir.