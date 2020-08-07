Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Sağlık Haberleri Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!

Corona virüsü belirtileri nelerdir? kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüsler, soğuk algınlığı, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve solunum sendromu (MERS) gibi hastalıklara neden olabilen ve en sonuncusu olarak ortaya çıkan KOVİD-19 salgınına neden olan bir virüs ailesi olarak bilinmektedir. 2019'da, 'de ortaya çıkan bir hastalık salgınının nedeni yeni bir olarak tanımlandı. KOVİD-19 salgının ortaya çıkmasıyla birlikte vatandaşar, corona virüsü belirtilerini araştırmaya başladı. Peki, tüm dünyada etkili olan koronavirüs belirtileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 7.8.2020 16:28 ABONE OL
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!

Corona virüsü belirtileri, vaka sayılarındaki hareketlilik sonrası vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Virüs artık şiddetli akut solunum sendromu 2 (SARS-CoV-2) olarak biliniyor. Sebep olduğu hastalığa koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) denir. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 salgınını bir salgın ilan etti.

Sağlık Baknalığı ve DSÖ dahil olmak üzere halk sağlığı grupları, salgını izliyor ve web sitelerinde güncellemeler yayınlıyor. Bu yetkili kurumlar, ayrıca hastalığı önlemek ve tedavi etmek için öneriler yayınladılar.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ

Koronavirüs hastalığının 2019 (COVID-19) belirtileri ve semptomları, maruziyetten iki ila 14 gün sonra görünebilir. Bu kez maruziyetten sonra ve semptomlar ortaya çıkmadan önce kuluçka dönemi denir.

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!

Yaygın belirti ve bulgular şunları içerebilir:

  • Ateş
  • Öksürük
  • Yorgunluk

COVID-19'un erken belirtileri arasında tat veya koku kaybı olabilir.

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

  • Nefes darlığı veya nefes darlığı
  • Kas ağrıları
  • Titreme
  • Boğaz ağrısı
  • Burun akması
  • Baş ağrısı
  • Göğüs ağrısı

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!

Bu liste her şeyi kapsamamaktadır. Döküntü, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi daha az yaygın olan diğer semptomlar da bildirilmiştir. Çocukların yetişkinlere benzer semptomları vardır ve genellikle hafif hastalığı vardır.

Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!

.

ARKADAŞINA GÖNDER
Corona virüsü belirtileri nelerdir? Koronavirüs kaynaklı KOVİD-19 belirtileri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA