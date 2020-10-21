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’da çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 21.10.2020 13:01 Son Güncelleme: 21.10.2020 13:21 ABONE OL
Muğla’da çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi

Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan çocukların bugüne kadar İzmir, Denizli ve başka illerdeki hastanelere sevk edilen Muğla'da çocuk yoğun bakım ünitesi açıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MSKÜ) bünyesinde hizmete giren çocuk yoğun bakım ünitesi sayesinde bundan sonra 1 aydan 18 yaş kadar tüm çocukların yoğun bakım ihtiyacı il dâhilinde sağlanabilecek.



Muğla Ak Parti milletvekili Yavuz Demir, tarafından duyurulan 5 yataklı üçüncü düzey çocuk yoğun bakım ünitesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Çoban sorumluluğunda Muğlalı çocukların sağlığına kavuşmasını sağlayacak.



Milletvekili Demir, MSKÜ Başhekimi Doç. Dr. Turhan Togan ve ekibine teşekkürlerine ileterek hiçbir çocuğun yoğun bakıma ihtiyaç duymamasını diledi.

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Muğla’da çocuk yoğun bakım ünitesi hizmete girdi
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