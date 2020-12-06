Son dakika haberi: Araştırma sonucu ortaya çıktı! İşte koronavirüse karşı bağışıklığın en önemli silahı...

"HÜCRESEL BAĞIŞIKLIK KORONAVİRÜSE KARŞI KORUYOR"

T hücrelerin bağışıklık sisteminin en önemli hücreleri olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, "Antikorlar, virüs üzerinde bulunan bazı proteinlerle birleşerek hastalık oluşmasını engelliyorlar. Elde edilen bağışıklık, geçici bir bağışıklık olabilir. Bu virüsün türüne göre bazen haftalar, bazen seneler, bazen de ömür boyu devam eden bir bağışıklık oluşur. Ömür boyu kalan bağışıklığı bize hücresel bağışıklık sağlıyor. Bunun da en önemli aracı T hücreleridir. Koronavirüs geçirdikten sonra insanlarda antikor meydana geliyor. Bazı hastalarda 3-4 ay sonra antikor iyice azalıyor veya tamamen kayboluyor. Fakat hastalığı yenen kişiler, tekrar virüsle karşılaşsa bile T hücreleri ile sağlanan bağışıklık koruma sağlıyor. 2002 senesinde ortaya çıkan sars virüsünü atlatanlarda gelişen hücresel bağışıklığın, bazı insanları koronavirüse karşı da koruduğu görüldü" diye konuştu.