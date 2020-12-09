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Bilim insanları uyardı. Bu hastalık sessiz belirtisi mi?

Bazı hastalarda zonanın ’a yakalananlarda ortaya çıktığı raporlandı. Fakat zonanın aynı zamanda koronavirüse yakalandıklarını düşünmeyen insanları da etkileyebildiği düşünülüyor. Bu nedenle aslında 'sessiz' Covid olduğuna dair bir işaret olabilir mi sorusu gündeme geliyor.

Giriş Tarihi: 9.12.2020 15:00 Son Güncelleme: 9.12.2020 15:10 ABONE OL
Bilim insanları uyardı. Bu hastalık sessiz Covid-19 belirtisi mi?

Zona, suçiçeği hastalığına neden olan aynı virüs olan varicella zoster virüsünden kaynaklanıyor. Suçiçeği geçirdikten sonra sinir uçlarından gizlenen virüs, bağışıklık sistemi yaş veya hastalık tarafından zayıfladığında daha sonra zona olarak yeniden aktive oluyor.

CİLTTE KIZARLIK VE KAŞINTIYA DİKKAT

Ancak koronavirüs salgını ile birlikte zonanın daha yaygın hale geldiğine dair sorular da uzmanların gündeminde bulunuyor. Ürtiker gibi diğer cilt şikayetlerinin döküntüler ile karakterize edildiğine dair kanıtlar bulunuyor ve ciltte kızarıklık, kaşıntılı izler gibi belirtilerin Covid-19 ile de ilişkili olabileceği tartışılıyor.

Tat ve koku kaybının önemli semptomlar olarak tanımlamaya yardımcı olan Covid Symptom Tracker uygulamasının arkasındaki King's College London'dan uzmanlar, virüs için pozitif test yapanların yüzde 9'unun el ve ayak parmaklarında veya vücutlarında döküntü olduğunu bildirdi.

COVİD-19'UN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEKİ BELİRTİSİ

Tüm bu sonuçlara göre belirtiler ve tanılar nedeniyle Covid'in zona hastalığına nasıl neden olabileceği tartışılıyor. Bazı uzmanlar, virüsün bağışıklık sistemini kontrol eden beyaz kan hücrelerine saldırabileceğini ve virüsün yeniden aktivasyonuna izin verebileceğini öne sürülüyor. Ancak, bunun bir tahmin olduğunu söyleyen Profesör Oxford, bunun sebebinin Covid-19'un bağışıklık sistemindeki etkisinin hala az bilinen bir konu olmasına bağlıyor.

Dermatological Therapy dergisi ise Mayıs ayında yayınlanan bir makalede ortaya çıkan bir başka olasılığın zona hastalığı semptomlarının Covid-19'un önemli bir işareti olabileceği yönünde.

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Bilim insanları uyardı. Bu hastalık sessiz Covid-19 belirtisi mi?
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