Bilim insanları uyardı. Bu hastalık sessiz Covid-19 belirtisi mi?

CİLTTE KIZARLIK VE KAŞINTIYA DİKKAT

Ancak koronavirüs salgını ile birlikte zonanın daha yaygın hale geldiğine dair sorular da uzmanların gündeminde bulunuyor. Ürtiker gibi diğer cilt şikayetlerinin döküntüler ile karakterize edildiğine dair kanıtlar bulunuyor ve ciltte kızarıklık, kaşıntılı izler gibi belirtilerin Covid-19 ile de ilişkili olabileceği tartışılıyor.

Tat ve koku kaybının önemli semptomlar olarak tanımlamaya yardımcı olan Covid Symptom Tracker uygulamasının arkasındaki King's College London'dan uzmanlar, virüs için pozitif test yapanların yüzde 9'unun el ve ayak parmaklarında veya vücutlarında döküntü olduğunu bildirdi.