Sokağa çıkma yasağında bu mesajı gösterip geziyorlar!

'RANDEVUSU OLAN HASTALAR GELMİYOR'

Kısıtlama sürecinde özel sektör olarak çalıştıklarını belirten Prof. Dr. Halil Özgüç, "Cumartesi günleri saat 14.00'e kadar poliklinik randevularımız açık. Aynı şey muayenehaneler için de geçerli. Kamuda poliklinikler kapalı ama biz hasta bakmaya devam ediyoruz. Geçen kısıtlamada da benzer olayları görmüştük ama çok fazla önemsememiştik. En son kendi randevu listeme baktığım zaman hastalar gözüküyor ama hastalar randevulu olmalarına rağmen gelmiyor. Bunun arkasına bakınca diğer doktor arkadaşların da aynı şeyleri yaşadığını gördüm. Hastalar değişik hastanelerden randevu alıyor. İnternet üzerinden randevu aldıkları zaman telefonlarına mesaj gidiyor. Kontrol noktalarından bu mesajı göstererek, rahatlıkla geçebiliyorlar. Bu SMS mesajını kullanarak, sokağa çıkma yasağının delindiğini gördüm. Bunu da birçok kez yaşayınca sosyal medyada dile getirdim" şeklinde konuştu.