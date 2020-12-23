B12 vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? B12 vitamini nelerde var?

B12 vitamini pek çok hayvansal gıdada bulunan vitaminlerden biridir. B12 vitamini vücutta sınırın altına indiğinde kişilerde B12 vitaminine olan gereksinimin önemli derecede artar. B12 vitamini almanın en sağlıklı ve güvenilir yolu B12 içeren besinlerin düzenli ve yeteri kadar alınmasını sağlamaktır. Bu sayede hem B12 vitamini depolarınızı doldurabilir hem de yaşamınızda sorunlara yol açan vitamin eksikliğinin birden fazla semptomunu ortadan kaldırabilirsiniz. Peki, B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 vitamini nedir? B12 vitamini ne işe yarar? B12 vitamininin faydaları nelerdir? B12 vitamini nelerde var? İşte tüm sorularınızın yanıtları…

B12 VİTAMİNİ NEDİR?

Vücutta kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde çok büyük bir payı olan B12 vitamininin diğer adı kobalamin olarak ifade edilir. Vücut tarafından üretilmez ve küçük bir kısmı vücutta depolanır, bu nedenle B12 vitamini almanın tek yolu beslenmeden geçer. Dolayısıyla B12 vitamini eksikliklerinden muzdarip olmamak için kişiler sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı oluşturmalıdırlar.

B12 VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

B12 vitamini vücudun birçok fonksiyonunu yerine getirmesi için gerekli besinlerin başında gelmektedir. B12 vitamini sinir dokusu sağlığı, DNA oluşumu ve düzene girmesi, kırmızın kan hücrelerinin artması ve beyin fonksiyonlarının sağlıklı olabilmesi için gerekli bir vitamin türüdür. Vücuttaki tüm hücreler olmakla birlikte yağ asitleri ve enerji üretimi sentezi gibi faktörlerin rol oynaması nedeniyle B12 vitaminine gereksinim artar.

B12 VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

B12 vitamin eksiliği bu vitamini içeren besinlerin yeteri kadar tüketilmemesi, uygunsuz diyetlerin devamlı uygulanması, mide ve bağırsak problemleri gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. B12 vitamin eksikliği genel hatları ile aşağıdaki semptomlarla ilişkilendirilebilir.

Unutkanlık

Üşüme

Güçsüzlük

Sinirlilik hali ve depresyon

Halsizlik

Kalp çarpıntısı

Kuru ve solgun bir cilt

Uzuvlarda uyuşmalar

Dikkat eksikliği, odaklanma sorunları

Ağız yaraları (aftlar)

Kilo kayıpları

Pürüzsüz dil (dil üstündeki küçük noktaların kaybolması)

B12 VİTAMİNİNİN FAYDALARI

B12 vitamini, yüksek tansiyon ve felç gibi hastalıklardan korumaya yardımcı olan hayati öneme sahip bir vitamindir. Özellikle sinir sağlığı açısından da son derece önemli olan B12 vitamininin insan vücuduna olan diğer faydaları ise şunlardır;

Karbonhidratları glikoza dönüştürerek vücudun enerji seviyesini arttırmaya yardımcı olur.

Yeni hücre oluşumunu teşvik eder ve yaşlanmayı geciktirir.

Sinir hücrelerine destek olur ve merkezi sinir sisteminin güçlenmesine olanak sağlar.

Alzheimer ve demans hastalıkları, unutkanlık, hafıza sorunlarını iyileştirir.

Kolesterolü düşürür, tansiyonun düzenlenmesinde rol oynar.

Sindirim sistemine yararları büyüktür.

Protein sentezi aşamasına destek olur.

Birçok kanser hastalığına karşı koruma sağlar.

Kalp ve damar hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

Sağlıklı saçlar, güzel bir cilt ve güçlü tırnakların oluşumuna destek olur.

Doğum kusurlarını engellemeye yardımcı olur.

B12 VİTAMİNİ HANGİ YİYECEKLERDE BULUNUR?

B12 besinleri yalnızca et ürünlerinde bulunmaktadır. Bu nedenle sağlıklı etlerin yeteri kadar alınması B12 vitamini ihtiyacını karşılamanız için yeterlidir. İşte B12 vitaminin bulunduğu besinler:

Dalak ve karaciğer gibi sakatat ürünler

Alabalık, uskumru, ringa ve ton balığı

Tavuk

İstiridye, karides ve midye gibi kabuklu deniz ürünleri

Yumurta

Süt, peynir ve yoğurt

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