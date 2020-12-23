Son dakika haberi: Bilim Kurulu üyesinden çarpıcı açıklama! Aşı ile verilen antikor mutasyona uğrayan virüsü tanıyacak mı?

Ünal, bu RNA'nın hücre içine girdiğinde kendisi gibi RNA kopyalarını yaptığını aktararak, şunları belirtti:

"RNA'daki kopyalara göre bizim hücremizin içinde virüsün diğer proteinleri sentezleniyor. Ardından yeni RNA ve proteinler bir araya gelerek paketleniyor ve hücre dışına çıkıyor. Böyle olunca vücuda bir tane giren koronavirüs hücre içinde çoğalarak artıyor. Kopya yapılırken de nükleik asit dizisinde yanlış nükleik asit araya giriyor ve yeni yapılan nükleik asit dizisi bu durumda aldığı kopyanın tam aynısı olmuyor. Bu değişikliğin adı, yani yeni nükleik asit dizisinin adı 'mutasyon' olarak isimlendiriliyor. Virüslerin çoğu da bu yeni yapıya hata var mı diye bakıyor. Yeni kopyalar kimi influenza gibi virüslerde çoğunlukla zayıf ve hatalı olabilirken kimilerinde ise az hatalı çıkıyor. Koronavirüs ise mutasyonların olma kapasitesi açısından orta seviyede yer alıyor.

Bugüne kadar bütün virüste 90 binden fazla mutasyon oldu ancak İngiltere'de mutasyona uğradığı belirtilen 'S' proteini sentezleyen yerde ise 12 binden fazla mutasyon gerçekleşti. Bu mutasyonun önemi ne dersek, bu kendi başına bir şey ifade etmiyor."