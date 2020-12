C vitamini nelerde var? C vitamini faydaları nelerdir, hangi besinlerde bulunur?

Suda çözünen bir vitamin türü olan C vitamininin eksikliği yaygın görülmektedir. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, serbest radikallerle savaşan bağışıklık güçlendirici olarak tanımlanabilir. Isı, ışık ve metal ile temas halinde kaybolduğundan eksikliğini gidermek için C vitamini içeren ürünlerin doğru yöntemlerle tüketilmesi ve sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmesi gerekir. Peki, C vitamini hangi besinlerde bulunur? C vitamini içeren besinler nelerdir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

C VİTAMİNİ NEDİR?

C vitamini bir başka deyimle askorbik asit olarak ifade edilmektedir. Vücut tarafından üretimi sağlanmadığından C vitaminin ihtiyacının hepsinin besinlerle alınması gerekir. Ayrıca vücutta depolanmadığından gün aşırı yeterli miktarda C vitamini alınması önerilir. Günlük C vitamini ihtiyacı yoğun bir şekilde karşılandığında ise ter ve idrar yolu ile vücuttan atılımı sağlanır. C vitaminin 10 mg ya da altında alınması ise çeşitli hastalıkları beraberinde getirebilir.

C VİTAMİNİ NE İŞE YARAR?

C vitamini yalnızca güçlü bir bağışıklık kazandırmakla kalmayıp aynı zamanda tendonların, damarların, kıkırdağın ve bağ dokuların onarımı için gereklidir. Serbest radikallerle savaşan iyi bir antioksidan kaynağı olan C vitamini, demir emilimine yardımcı oluyor. Aynı zamanda C vitamini, diş ve cilt sağlığına faydaları ile de güçlü ve şaşırtıcı etkileri ile bilinmektedir.

C VİTAMİNİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Pek çoğumuz soğuk algınlığı rahatsızlığı halinde hemen C vitamini içeren besinlere yoğunlaşabiliriz, ancak araştırmalar C vitamini açısından zengin yiyecekler ve C vitamini takviyelerinin soğuk algınlığı riskinin azaltmadığını gösteriyor. Öte yandan düzenli C vitamini kullanan kişiler soğuk algınlığını kısa sürede ve hafif semptomlarla atlatıldığı yönünde bir takım araştırmalar da bulunmaktadır. Evet C vitaminine çoğu zaman hasta olunca sarıldık fakat C vitamininin faydalarını öğrendikten sonra artık onu düzenli olarak tüketmek için pek çok geçerli sebebi de göz önünde bulundurabiliriz. İşte c vitaminin insan vücuda sağladığı yararlar:

C vitamini yaşlanmanın neden olduğu unutkanlık (demans) problemi ile savaşan önemli bir besindir. C vitamini hafızayı güçlendirir ve konsantrasyonu arttırır.

Demir emilimini arttırarak kansızlık gibi durumların önüne geçer.

Yüksek kolesterol ve trigliserid düzeylerini dengeye sokmaya yardımcıdır. Bu sayede c vitamini yeteri kadar alındığında kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli bir role sahiptir.

Vücudu enfeksiyonlara karşı korumasına destek olan fagositler ve lenfositler olarak tanımlanan beyaz kan hücrelerini arttırmaya yardımcı olur. Böylelikle bağışıklık sitemi güçlenerek enfeksiyonları etkisiz hale getirir.

Göz sağlığının korunmasına yardımcı olur ve katarakt riskiniz azaltır.

Yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir. Yapılan bazı araştırmalar, C vitaminin kan basıncını düşürdüğüne ve kan taşıyan damarlarda ciddi bir rahatlama olduğunu göstermiştir.

C VİTAMİNİNİN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

C vitamini kırışık oluşumunu azaltmanın yanı sıra ciltteki nem dengesinin korunmasına yardımcı olur. Bu faydası ile genç kalmak isteyen kişiler tarafından düzenli alınan bir vitamindir. C vitamini güneş ışınları, hava kirliliği ve sigara gibi cilde zarar veren serbest radikallere karşı kalkan oluşturur. İşte C vitamininin cilde olan diğer faydaları ise şu şekildedir:

C vitaminiz daha taze bir cilt görünümüne ek olarak cilt hücrelerinin onarılmasını sağlar. Yaraların çabuk iyileşmesine katkıda bulunur, sivilce gibi cilt sorunlarını gidermede etkilidir. Gözeneklerin sıkılaşması ve cildin daha ışıl ışıl olmasına yardımcı olur. Cilde doğal bir aydınlık ve canlılık kazandırır. C vitamini içeren pek çok kozmetik ürün göz çevresi bakımı için tercih edilmektedir. Gözaltı morluklarından ince çizgilere kadar göz çevresi sorunlarını en aza indirir. Ciltte aşırı kurumaya bağlı olarak, ciltte pul pul dökülme ve gerginlik hissini azaltabilir. Cildin elastikiyetini arttırır, daha yumuşak ve nemli bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

C VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

C vitamini en önemli temel besin kaynakları sebze ve meyvelerdir. C vitamini içeren bu sebze ve meyvelerden yüzde yüz oranında faydalanmak için, meyveler yıkandıktan sonra kabukları kesilmeden tüketilmelidir. Ayrıca metal bıçak ya da soyma aparatları ile soyulmaması gerekir, parçalara ayırdığınızda ise bekletmeden hemen tüketmeniz önemlidir. C vitamini içeren besinlere ilişkin detaylar şu şekildedir;

Yeşil ve kırmızı kapya biber

Domates

Taze kuşburnu

Maydanoz, marul ve roka gibi yeşil sebzeler

Lahana, ıspanak, brokoli, karnabahar, yeşil dolmalık biber

Limon

C vitamini bakımından zengin meyveler işe şunlardır;

Mandalina

Ananas

Mango

Papaya

Siyah frenk üzümü

Greyfurt

Kivi

Çilek

Portakal

GÜNLÜK C VİTAMİNİ İHTİYACI NE KADARDIR?

Günlük C vitamini miktarı erkek ve kadınlarda farklılık göstermektedir. Örneğin; kadınların günlük tüketmesi gereken C vitamini ihtiyacı, 75 mg iken bu durum erkeklerde 90 mg'a tekabül eder. 2 adet kivi veya büyük boy bir portakal, günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Aynı zamanda günde 2 adet mandalina tüketmekte bu açıdan fayda sağlar. Gebelik döneminde vücudun vitamin ihtiyacı artmaktadır. O yüzden anne adaylarının günlük tüketmesi gereken C vitamini miktarı 85 mg, emzirme sürecinde is 120 mg. şeklindedir. Sigara kullananların ise 35 mg fazladan C vitamini alması tavsiye edilmektedir.