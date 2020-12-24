Meningokok hastalığı nedir? Meningokok nasıl bulaşır ve aşısı ne zaman yapılır?

Halk arasında Menenjit olarak adı geçen Meningokok hastalığı, beyin zarı iltihaplanmasıdır. Anne ve babaları endişelendiren hastalıklardan biri olan Meningokok aşısı yapılırsa önlem alınmış olur. Salgın bir hastalık olarak da öne çıkan bu rahatsızlık ile beraber, birçok sağlık problemine karşı menenjit aşısı yapıldığı da biliniyor. Meningokok hastalığı nedir? Meningokok nasıl bulaşır, aşısı ne zaman yapılır?
Beyni ve omuriliği kaplayan meninks ismindeki zarın iltihaplı olması Meningokok hastalığıdır. Halk arasında menenjit olarak bilinen Meningokok hastalığı ile ilgili aşı uygulaması tedavi yöntemleri arasında bulunur.
Meningokok infeksiyonlarında tek rezervuar insandır. Meningokok menenjitinde bulaş, enfekte kişinin burun ya da boğazından direk temas ya da damlacık yolu ile gercekleşmektedir.
Menenjit aşısı hakkında en çok bu aşının ne zaman yapıldığı merak edilmektedir. Meningokok aşısı için 2 doz aşı tavsiye edilir. Ülkemiz koşullarında meningokok enfeksiyonu en çok 2 yaş altında görülmektedir. Bu nedenle aşının 2 yaş altında tamamlanması şiddetle tavsiye edilir. Örnek olarak 9. ve 13. aylar belirtilebilir. Batılı toplumlarda ise çocukların 11-12 yaşlarından 16 yaşına kadar meningokok aşısının iki doz şeklinde yapıldığı gözlemlenmektedir. İlk doz 16 yaşından sonra yapıldığında ikinci pekiştirme dozu önerilir.
Türkiye'de yaygın meningokok hastalıktan en fazla etkilenen grup 5 yaş altı ile özellikle de 2 yaş altı gruptur. Türkiye İstatistik Kurumu, 2008 verilerine göre 5 yaş altı çocuk ölümlerinin 2'sinden menenjit sorumlu olmaktadır.
Meningokok aşısı, Neisseria meningitidis'in sebep olduğu enfeksiyonu önlemek için kullanılan aşılardan herhangi birini ifade eder. Rutin aşı programında 2. Aydan başlayarak uygulanan zatürre (pnömokok) aşısı ile karma aşı içinde bulunan menenjit (hemophilus influenza) aşısı ve diğer önemli iki menenjit etkenine karşı bebeklerde koruma sağlar.
Menenjit ve meningokok hastalıklarından korunmada en iyi yöntemin aşılama olduğu, aşılama programına ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olcağı belirtiliyor.