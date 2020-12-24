Meningokok hastalığı nedir? Meningokok nasıl bulaşır ve aşısı ne zaman yapılır?

Halk arasında Menenjit olarak adı geçen Meningokok hastalığı, beyin zarı iltihaplanmasıdır. Anne ve babaları endişelendiren hastalıklardan biri olan Meningokok aşısı yapılırsa önlem alınmış olur. Salgın bir hastalık olarak da öne çıkan bu rahatsızlık ile beraber, birçok sağlık problemine karşı menenjit aşısı yapıldığı da biliniyor. Meningokok hastalığı nedir? Meningokok nasıl bulaşır, aşısı ne zaman yapılır?

MENİNGOKOK HASTALIĞI NEDİR?

Beyni ve omuriliği kaplayan meninks ismindeki zarın iltihaplı olması Meningokok hastalığıdır. Halk arasında menenjit olarak bilinen Meningokok hastalığı ile ilgili aşı uygulaması tedavi yöntemleri arasında bulunur.