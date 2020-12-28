Uzmanlardan sevindiren açıklama! Çaresiz hastalıklara tedaviler bulundu

"GENETİK İPUÇLARI SAYESİNDE ENGELLİ ÇOCUKLARI YENİDEN YÜRÜYEBİLİR"

Nadir genetik rahatsızlıklar, dünya genelinde birçok insanı etkiliyor. Fakat günümüz teknolojisi ile doktorlar, hastaların genetik kodunu veya gemonunu analiz edebilir, teşhis koymayı hızlandırabilir ve erken dönemde güçlü tedavilerin kullanımını sağlanabilir.

Genomun analizi sayesinde doktorlar genellikle bir hastalığın kökeninde yatan kesin hataları belirleyebilir. Şu anda doğumda en zayıflatıcı, çoğu zaman ölümcül durumların birçoğunu belirlemek için yapılan genetik tarama testleri bulunmamaktadır.

Ancak uzmanlar, yeni geliştirilen DNA testinin, erken yakalayıp tedavi ederek bu bozukluklardan etkilenen birçok çocuğun hayatını kurtarabileceğini söyledi.

Genomic England adındaki bir araştırma kurulunun yöneticisi Profesör Mark Caulfield, nadir bir hastalığı olan çocukların üçte biri beşinci yaş günlerine gelmeden ölme ihtimaline sahip ve bunu sonsuza kadar değiştirmek istediklerini belirtti.

Bu çalışmalar sayesinde 6 yaşındaki Owen Everitt de dahil olmak üzere, bilinmeyen nadir bir hastalıktan etkilenen 300.000 kişinin yaklaşık üçte biri ilk kez hayatını değiştiren tanı aldığı belirtildi.

Owen ise düzgün büyüyemeyen ve dört yaşında olmasına rağmen tek başına yürüyemiyor, 30 kelimeden daha az konuşabilen bir çocuktu. Birçok tedavi ve incelemeye rağmen doğru bir tanı konulamamış Owen'a DNA testi sayesinde vücutta tiroid hormonunun kullanılma şeklinden sorumlu bir gende mutasyon olduğu tanısı konuldu.

Yalnızca tiroid hormonu takviyesi reçete edilerek Owen'ın durumu önemli ölçüde iyileştirildi.