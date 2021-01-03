Son dakika haberi: Mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili önemli açıklama!

YENİ VİRÜS SALGINA SEBEP OLUR MU?

Mutasyonların hızlı çoğalan tüm RNA virüslerinde gelişebilmekte olduğunu belirten Mıstık, "Sonuçları virüsün bulaşmanın artmasına veya azalmasına, daha ağır veya daha hafif bir hastalık oluşturmasına, şu anda mevcut aşıların etkinliğinde değişime veya etkinliğinin azalmasına, yeni bir virüs gibi mutasyona uğramış virüsle salgınlara sebep olabileceği düşünülmelidir. Şu ana kadar dünya da aşı ile kökü kazınmış tek bir virüs çiçek virüsüdür. Bu sebeple tüm mikroorganizmaların kendi hayatlarını devam ettirmek için koruma mekanizmalarını geliştirebilecekleri ve onların da kendi akılları olduğunu düşünmek gerekir. Covid-19 virüsü için tedavide tam yararlı ve etkili olabilecek bir ilaç yoktur. Aşının yaygın kullanımı ile korunmak için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Aşıdan kaçabilecek mutasyonlar düşük olasılıkla olabilecektir. Ancak bu ihmal edilir düzeyde kalacaktır" şeklinde konuştu.