Son dakika! Covid-19 yoğun bakımındaki hastalarla ilgili şok gerçek!

Prof. Dr. Evren Yaşar, Türkiye'de engellilik oranının yüzde 7-8 civarında olduğunu söyledi. Bu vatandaşların pandemi döneminde hastane ve tedaviye ulaşabilirliğinin çok önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yaşar, "Biliyorsunuz Avrupa bu konuda biraz karıştı. Engelli vatandaşların seçenekleri daraltıldı. Ama biz tam tersi Ankara Şehir Hastanesi'nde engellerimizin tüm sağlık sorunlarına ilişkin tedavilerine; hem yataktan hem de ayaktan devam ettik. Bir başka husus var ki bu da koronavirüsün yol açtığı engellilik. Koronavirüse bağlı artık inme vakalarımız var. Artık sinir sistemi tutulumuna bağlı engellilik durumlarımız var. Bunun da tedavilerinde aktif olarak rol alıyoruz. Yoğun bakımdan bu şekilde aldığımız birçok hasta oluyor. Yani koronavirüs artık tek başına sinir sistemini, kardiyak sistemini etkileyip engellilik oluşturabilen bir faktör. Ve bununla ilgili de bizim tedavi stratejileri geliştirmemiz gerekiyordu ki biz bunu burada başardık, aktif olarak bu yöntemlerimizi burada kullanıyoruz" dedi.