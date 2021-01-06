Yeni doğan bebeklerde Covid-19 tehlikesine dikkat!

NSW Üniversitesi önderliğinde yapılan bir inceleme sonucunda mevcut Covid-19 enfeksiyon ile ilgili verilerde, enfekte annelerin doğan 139 yeni doğan bebekten 5 tanesine doğumdan birkaç saat sonra veya birkaç gün içinde pozitif teşhisi koyulduğu bildirildi.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA GEREKECEK

Ancak bu üniversitesideki yetkililerden olan Dr. Nusret Homaira çarşamba günü yaptığı açıklamada, anneden yeni doğana Covid-19 bulaşının doğrulanmasının zor olduğunu ve bulmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Dr. Homaira, hamilelik sırasında Covid-19 olan kadınlardan doğan çocukların enfeksiyona yakalanma riskinde artış veya azalma olup olmadığını ve bu hastalığa yakalanan yeni doğanlar için uzun vadeli sonuçların ne olduğunu araştırmalar sonucunda ortaya çıkacağını söyledi.

"YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILIRSA AŞILAMA KONTROLÜ SAĞLAYABİLİR"

Elde edilen bu bulgular, küçük çocukları ve anne adaylarını aşılamanın nüfusun büyük bölümünde ölümcül hastalıkla mücadele planlarını etkileyebileceğini ortaya koydu. Dr. Homaira, aşı uygulamasının tüm nüfusa ve dünyanın diğer bölgelerine yayılırken bebekler ve annelerin korunmasında önleyici bir yaklaşım olabileceğini belirtti.

UNSW ekibi, özellikle beş yaşın altındaki çocuklarla ilgili bir dizi uluslararası Covid-19 araştırması inceledi ve 11 ülkeden elde ettikleri 65 çalışmada Covid-19'la enfekte olmuş 1214 çocuk incelendi. Yapılan incelemelerde bu vakaların yarısının bebek olduğu ve bebeklerin de yarısının asemptomatik olduğu orta çıktı. Bebeklerden biri dışında hepsinin kurtarıldığı da kayıtlarda yer aldı.

Bebeklerin, en çok solunum yolu enfeksiyonları riski ile karşı karşıya kaldığını belirten yetkililer, bu durumun çocukların sürekli gözetim altında tutulmasının en önemli nedeni olduğunu açıkladı.