En Kesin Balgam Söktürücü Yöntem Nedir? Balgam Söktürücü Doğal ve Bitkisel Yöntemler

Balgam tedavi edilebilir bir sorundur. Bu sorunu yaşayan bireyler eğer tedavi olmazlarsa ileride bazı sorunlar yaşayabilirler. O yüzden hastalanıldığında balgamın atılması gereklidir. Balgam söktürücü pek çok yöntem bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ilaç ve şuruplarla da balgam söktürülebilir. Peki evde doğal yollarla balgam nasıl söktürülür? Balgam söktürücü şeyler nelerdir? Balgam söktürücü ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Balgam Söktürücü Şurup

Balgam söktürücü ilaç ve şuruplar çok araştırılır. Araştırılanlar genellikle evde yapılan şurup ve ilaçlardır. Ancak elbette doktorların vermiş olduğu balgam söktürücü ilaç ve şurupları araştıran kişiler de vardır. Bu ilaçlar doktor kontrolü ile kullanılmalıdır. Balgam söktürüc etkisi olan ev yapımı şuruplardan bazılarını şunlardır:

Bal ve Acı Biber Şurubu

Malzemeler:

1/4 bardak elma sirkesi (62 ml)

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı doğal bal (75 gr)

1 yemek kaşığı zencefil tozu (5 gr)•1/2 yemek kaşığı acı biber (2 gr)

Hazırlanışı:

Elma sirkesini bir kaba koyulur ve ardından limon suyu, bal, zencefil ile karıştırılır. Tahta bir kaşıkla karıştırın ve kısık ateşte bekletin. Karışım kaynamadan acı biberi eklemek gereklidir. Ardından ocaktan alınır. Soğuduğunda temiz bir cam şişeye boşaltılır. Günde bir ya da 2 yemek kaşığı tüketilir, su ile karıştırıp içilebilir.

Bal ve Soğan Şurubu

Malzemeler:

300 gr soğan

Yarım bardak bal (150 gr)

1 bardak beyaz şarap (200 ml)

Hazırlanışı:

Soğanlar küçük doğranır. Bir kavanozda bal ve beyaz şarap ile karıştırılır. Birkaç gün karışım bekletilir ardından tüketilir Günde bir ya da iki kaşık tüketilebilir. Solunum problemlerini çözmek için bal ve soğandan oluşan ev yapımı karışım denenebilir. İkisinin de virüsleri, bakterileri ve mukusu azaltan balgam sökücü ve antibiyotik özellikleri vardır.

Balgam Söktürücü İlaç

Balgam söktürücü ilaçlar doktora gidildiğinde kişilere reçete edilmektedir. Ancak balgam söktürücü ilaç kullanmak yerine balgamı atmaya yardım edecek olan bitkileri ya da doğal şurupları tüketmek çok daha iyi olacaktır. Bu yüzden insanların çoğu balgam söktürücü doğal şeyleri araştırılar. Ancak evde doğal şeylerle balgamı atamayan bireylerin elbette doktorun vermiş olduğu balgam söktürücü ilaçları kullanması gereklidir. Balgam söktürücü ilaçların arasında reçetesiz alınan öksürük şurupları da bulunmaktadır. Ancak ille de ilaç kullanılacaksa doktora görünmekte fayda vardır.

Balgam Nasıl Atılır?

Balgam atımına yardım eden bazı besinler bulunmaktadır. Bu besinler ile beslenmek kişinin vücudundaki balgamı atmasını çok daha kolaylaştıracaktır. Aslında az sonra sayacağımız besinler hemen hemen herkesin sevmiş olduğu besinlerdir. Balgam atmaya yarayan besinlerden bazıları şunlardır:

Patates, kabak ve muz

Balık ürünleri

Kırımızı ve beyaz et

Yumurta

Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, tereyağ vb.)

Çorba çeşitleri (limonla birlikte)

Karnabahar, kuşkonmaz ve kereviz

Sarımsak ve soğan

Ananas, portakal, greyfurt ve mandalina

Zencefil ve limon



Evde Doğal Yollardan Balgam Nasıl Sökülür?

Balgam sökmenin doğal pek çok yolu vardır. Evde kolaylıkla uygulanabilecek balgam sökme yollarından bazıları da şunlardır: