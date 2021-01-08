En Kesin Balgam Söktürücü Yöntem Nedir? Balgam Söktürücü Doğal ve Bitkisel Yöntemler

Balgam tedavi edilebilir bir sorundur. Bu sorunu yaşayan bireyler eğer tedavi olmazlarsa ileride bazı sorunlar yaşayabilirler. O yüzden hastalanıldığında balgamın atılması gereklidir. Balgam söktürücü pek çok yöntem bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ilaç ve şuruplarla da balgam söktürülebilir. Peki evde doğal yollarla balgam nasıl söktürülür? Balgam söktürücü şeyler nelerdir? Balgam söktürücü ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...
Balgam Söktürücü Şurup
Balgam söktürücü ilaç ve şuruplar çok araştırılır. Araştırılanlar genellikle evde yapılan şurup ve ilaçlardır. Ancak elbette doktorların vermiş olduğu balgam söktürücü ilaç ve şurupları araştıran kişiler de vardır. Bu ilaçlar doktor kontrolü ile kullanılmalıdır. Balgam söktürüc etkisi olan ev yapımı şuruplardan bazılarını şunlardır:
Malzemeler:
- 1/4 bardak elma sirkesi (62 ml)
- 1 limonun suyu
- 3 yemek kaşığı doğal bal (75 gr)
- 1 yemek kaşığı zencefil tozu (5 gr)•1/2 yemek kaşığı acı biber (2 gr)
Hazırlanışı:
- Elma sirkesini bir kaba koyulur ve ardından limon suyu, bal, zencefil ile karıştırılır. Tahta bir kaşıkla karıştırın ve kısık ateşte bekletin.
- Karışım kaynamadan acı biberi eklemek gereklidir. Ardından ocaktan alınır.
- Soğuduğunda temiz bir cam şişeye boşaltılır.
- Günde bir ya da 2 yemek kaşığı tüketilir, su ile karıştırıp içilebilir.
Bal ve Soğan Şurubu
Malzemeler:
- 300 gr soğan
- Yarım bardak bal (150 gr)
- 1 bardak beyaz şarap (200 ml)
Hazırlanışı:
- Soğanlar küçük doğranır.
- Bir kavanozda bal ve beyaz şarap ile karıştırılır.
- Birkaç gün karışım bekletilir ardından tüketilir
- Günde bir ya da iki kaşık tüketilebilir.
- Solunum problemlerini çözmek için bal ve soğandan oluşan ev yapımı karışım denenebilir. İkisinin de virüsleri, bakterileri ve mukusu azaltan balgam sökücü ve antibiyotik özellikleri vardır.
Balgam Söktürücü İlaç
Balgam söktürücü ilaçlar doktora gidildiğinde kişilere reçete edilmektedir. Ancak balgam söktürücü ilaç kullanmak yerine balgamı atmaya yardım edecek olan bitkileri ya da doğal şurupları tüketmek çok daha iyi olacaktır. Bu yüzden insanların çoğu balgam söktürücü doğal şeyleri araştırılar. Ancak evde doğal şeylerle balgamı atamayan bireylerin elbette doktorun vermiş olduğu balgam söktürücü ilaçları kullanması gereklidir. Balgam söktürücü ilaçların arasında reçetesiz alınan öksürük şurupları da bulunmaktadır. Ancak ille de ilaç kullanılacaksa doktora görünmekte fayda vardır.
Balgam Nasıl Atılır?
Balgam atımına yardım eden bazı besinler bulunmaktadır. Bu besinler ile beslenmek kişinin vücudundaki balgamı atmasını çok daha kolaylaştıracaktır. Aslında az sonra sayacağımız besinler hemen hemen herkesin sevmiş olduğu besinlerdir. Balgam atmaya yarayan besinlerden bazıları şunlardır:
- Patates, kabak ve muz
- Balık ürünleri
- Kırımızı ve beyaz et
- Yumurta
- Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, tereyağ vb.)
- Çorba çeşitleri (limonla birlikte)
- Karnabahar, kuşkonmaz ve kereviz
- Sarımsak ve soğan
- Ananas, portakal, greyfurt ve mandalina
- Zencefil ve limon
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Evde Doğal Yollardan Balgam Nasıl Sökülür?
Balgam sökmenin doğal pek çok yolu vardır. Evde kolaylıkla uygulanabilecek balgam sökme yollarından bazıları da şunlardır:
- Ilık su hazırlanır. İçerisine 1 yemek kaşığı limon suyu eklenir. C vitamini bakımından zengin bu karışım balgamı temizleyecektir.
- Ilık su ya da ılık süt ile bal karıştırıp içilir. Balgamı söktürecektir. Ayrıca boğazı da yumuşatacaktır.
- Meyan kökü, rezene ve kekik çayı balgam söktürücü özellikleri ile bilinir. Günlük olarak bir bardak içilebilir
- Zencefil çayı virüslerin ölmesine ayrıca bakterilerin yok olmasını sağlar. Balgam tedavisinde de kullanılır. Ilık bir zencefil çayı içilmelidir.
- Bir bardağın içine ılık su eklenir ve zerdeçal tozu da eklenir ve karıştırılır. Bu karışımı boğazda gargara yaparak tükürmek gerekir. Günlük uygulandığında balgam atılmasına yardım eder.
- Tuzlu su ile günlük gargara yapılması da boğazdaki balgamı temizleyecektir.
- Bol bol su içmek hem balgamı yumuşatır hem balgamın atılmasına yardımcı olur.