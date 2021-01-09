Kanser olmamak için bol balık tüketin!

Haftada 2 defa düzenli balık tüketimin başta bağırsak kanseri olmak üzere birçok kanserde önleyici etkisi olabileceğini kaydeden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun kanser olmamak için bol bol balık tüketilmesini önerdi.

Prof. Coşkun yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Balık güçlü besin değeri ve zengin vitamin içerikleri açısından hem yetişkinlerde hem de çocuklarda tüketilmesi çok önemli olan gıdalardan birisidir. Balık, diğer hayvansal gıdaların aksine doymamış yağ asidi olan Omega-3'ü bol miktarda içermektedir ve bu özelliği nedeni ile kanser üzerine etkileri uzun zamandır merak konusu olmuştur.

Son dönem çalışmalarından birisinde yaklaşık 500 bin kişide yapılan bir analizde düzenli olarak balık tüketen kişilerde, tüm balık türleri açısından bağırsak kanseri riskinin yaklaşık yüzde 10 daha az olduğu gösterildi. Yine bu alanda yapılan 20 çalışmanın bir arada değerlendirildiği büyük metaanaliz de düzenli balık tüketenlerde bağırsak kanserinin yanında yemek borusu ve karaciğer kanseri riskinin de hiç balık tüketmeyenlere kıyasla daha az olduğu rapor edildi. Bunun dışında akciğer kanseri ile ilgilide risk azaldığına dair sonuçlarının alındığı çalışmalar bulunmaktadır. Balığın içerisinde bulunan Omega-3 yağ asidinin antiinflamatuar özelliklerinin bu kanser önleyici mekanizmada rol alabileceği düşünülmektedir.

Kanser hastalarının özellikle kemoterapi sürecince Omega-3 yağ asidi kullanımı ile ilgili tartışmalar ise çok daha farklıdır. Geçen yıl yayınlanan bir çalışmada kemoterapi öncesi ve kemoterapi esnasında Omega-3 hapları kullanan hastalarda hastalık nükslerinin daha fazla olduğu rapor edildi. Bu etkininde uygulanan kemoterapi ajanlarının etkisinin azaltılması neticesinde olduğu düşünülmektedir. Yine Hollandalı araştırmacıların yapmış olduğu başka bir çalışmada da kemoterapi esnasında Omega 3 yağ asidinin fazla miktarda alınımının sisplatin isimli ilacın etkisizliğine yol açabileceği bildirilmişti.

"HAFTADA 2 DEFA BALIK TÜKETİLSİN"

Sonuç olarak haftada 2 defa düzenli balık tüketimin başta bağırsak kanseri olmak üzere birçok kanserde önleyici etkisi olabileceğini söyleyebiliriz. Fakat bunun yeterince etkisi olması için mutlaka egzersiz, stersin azaltılması ve diğer sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile desteklenmesi gerekmektedir. Omega-3 yağ asidinin hazır preperatlar yerine özellikle balıktan alınması çok daha faydalı gözükmektedir. Kemoterapi alan kanser hastalarında ise Omega 3 yağ asid haplarının kullanımından kaçınmak uygun olacaktır. Bu hapların bilinçsiz kullanımı uygulanan tedavilerin etkisizliğine yol açabilir."