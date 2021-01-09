Uzman isimden son dakika açıklaması: Çocuklarda Kovid-19 virüsüne karşı dikkat! "MIS-C tablosunda endişe verici artış"

UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI!

Kovid-19 aşılarının çocuklarda uygulanmayacak olması MIS-C tablosunun gelecekteki seyri konusunda belirsizliğe neden olurken, Milliyet'e konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, şu uyarılarda bulundu:

"Cerrahpaşa'da şimdiye kadar ölümcül olabilecek tablo nedeniyle 100'den fazla çocuğu tedavi ettik. Kaybettiğimiz çocuğumuz olmadı ancak bazı çocuklar güçlükle ayağa kaltı. Tedavide antibiyotik, kan sulandırıcı, gerekirse de kortizon ve plazma tedavisi uygulanabiliyor. MIS-C tablosuna karşı hem ailelerin, hem hekimlerin çok uyanık olması ve çocuklara çok hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. MIS-C tablosu, semptomları, Kovid-19 virüsü bulaşan çocuklar da ilk bir hafta, 10 günlük süreçte ortaya çıkmıyor.