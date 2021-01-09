Uzman isimden son dakika açıklaması: Çocuklarda Kovid-19 virüsüne karşı dikkat! "MIS-C tablosunda endişe verici artış"

Son dakika haberi: Kovid-19 virüsünün ilk sürecinde çocuklarda rastlanmakta olan Kawasaki hastalığının Koronavirüs ile karıştırıldığı yönünde uzmanlardan açıklamalar gelmişti. Öte yandan virüsü geçiren çocuklarda görülen "Multisistem Enflamatuar Sendromu" olarak da bilinen MIS-C vakalarında artışların yaşanması üzerine Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur son dakika uyarılarında bulundu. İşte o açıklamanın detayları…
SON DAKİKA! MIS-C TABLOSUNDA KORKUTAN ARTIŞ
Koronavirüse yakalanan çocuklarda şimdiye kadar can kaybı yaşanmadığı bilinirken Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, MIS-C tablosundaki artışa karşı hem ebeveyn hem de doktorların çocuklardaki Kovid-19 virüsüne karşı uyanık olması gerektiğini ifade ederken bu durumun ehemmiyetini yaptığı açıklama ile gözler önüne serdi…
UZMAN İSİMDEN DİKKAT ÇEKEN UYARI!
Kovid-19 aşılarının çocuklarda uygulanmayacak olması MIS-C tablosunun gelecekteki seyri konusunda belirsizliğe neden olurken, Milliyet'e konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, şu uyarılarda bulundu:
"Cerrahpaşa'da şimdiye kadar ölümcül olabilecek tablo nedeniyle 100'den fazla çocuğu tedavi ettik. Kaybettiğimiz çocuğumuz olmadı ancak bazı çocuklar güçlükle ayağa kaltı. Tedavide antibiyotik, kan sulandırıcı, gerekirse de kortizon ve plazma tedavisi uygulanabiliyor. MIS-C tablosuna karşı hem ailelerin, hem hekimlerin çok uyanık olması ve çocuklara çok hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. MIS-C tablosu, semptomları, Kovid-19 virüsü bulaşan çocuklar da ilk bir hafta, 10 günlük süreçte ortaya çıkmıyor.
"10. GÜNDEN SONRA BAŞLIYOR!"
Kovid-19'u atlattığını zanneden bazı çocuklarda genellikle onuncu günden veya 2.haftadan itibaren yüksek ateş, vücutta döküntü, gözlerde kızarıklık, ishalin ardından kalp, karaciğer, böbrek yetmezliği, fonksiyonlarda bozulmalar, beyinde tahribat gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Son birkaç aydır MIS-C tablosu ile kapımızı çalanların sayısında patlama yaşanıyor. Pandeminin ilk döneminde MIS-C tablosunun Kawasaki hastalığı olduğunu düşünüyorduk."
'103 VAKA YAŞADIK'
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Prof.Dr.Mehmet Ceyhan da, Temmuz ayından sonra MIS-C vaka sayısında artış yaşanmaya başladığını belirterek, "Bu artış Ekim ayından sonra katlanarak arttı. Defalarca uyardık. Halen, 'okullar nasıl ve ne zaman açılacak' diye konuşuluyor. Şimdiye kadar 103 vakamızda MIS-C tablosu ile karşılaştık. Çocukların aşılanmayacağını düşünerek planlama yapmalıyız" dedi. (Kaynak:Milliyet)