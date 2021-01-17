Koronavirüs bu problemi artırdı! Ölümle sonuçlanabilir...

YARI KOMA HALİ: UYUYAN GÜZEL SENDROMU

Bir diğer uyku problemi olan 'Uyuyan Güzel Sendromu'nun da ciddi sonuçları olabileceğini vurgulayan "Uyuyan güzel sendromu da uyku bozukluklarından birine örnektir. Ne kadar adı uyuyan güzel sendromu olsa da genel de erkeklerde gözlenen bir durumdur. İnsandaki kış uykusu da denilmekte. Nedeni net olarak bilinmemek ile enfeksiyona bağlı meydana geldiği düşünülen çok çok ender görülen bir hastalıktır. Gidişatı genel olarak iyi olmakla birlikte bazen ölüm ile de sonuçlanmaktadır. Bazen bu uzun sure uyku atakları tam bir uyku hali değildir. Yarı koma halidir diyebiliriz. Bu tip bozukluklarda farklı medikal müdahaleler yapılabilir" şeklinde konuştu.

PROFESYONEL DESTEK İLE TEDAVİ EDİLEBİLİR

Uyku sorunlarının profesyonel bir destek ile çözülebileceğini aktaran Prof. Dr. Akkoyunlu, "Öncelikle hastalığa neyin neden olduğu bulunmalı. Organik bir bozukluksa, onu ortadan kaldırmak lazım. Yaşam tarzından kaynaklanan ya da davranışsal bir bozukluksa bunun düzeltilmesi gerekir. Ancak şunun altına çizmek lazım, uykuyla ilgili olan problemlerin büyük bir kısmı profesyonel destekle çözülebilir" diyerek sözlerini sonlandırdı.