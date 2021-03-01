SON DAKİKA! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak? İzmir, Ankara ve İstanbul'da normalleşme ne zaman başlayacak?

Gelen son dakika haberine göre koronavirüs normalleşme takvimi ve yasakların kalkacağı iller, şehirlerdeki risk durumuna göre belirlenecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiye kararları son olarak pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında belirlenecek ve normalleşme sürecine ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında paylaşacak. 81 ilde yaşayan vatandaşlar, "yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Mart'ta hangi şehirler normalleşecek sorularının yanıtını arıyor. İlleri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, hazırladığı listeleri illerdeki hastanelere göndermeye başladığı iddia edildi.

81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.