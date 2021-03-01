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Giriş Tarihi: 1.3.2021 12:29 Son Güncelleme: 12.5.2021 11:12

! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak? , ve 'da normalleşme ne zaman başlayacak?

SON DAKİKA! Hangi illerde sokağa çıkma yasağı kalkacak? İzmir, Ankara ve İstanbul'da normalleşme ne zaman başlayacak?

haberi; için geri sayım sona eriyor. ’de iller kırmızı, turuncu, sarı ve mavi liste olmak üzere dört gruba ayrılırken, pazartesi gününden itibaren "hangi iller normalleşecek, hangi illerde yasaklar kalkacak" soruları merak konusu oluyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun belirlediği adımlara göre, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek. Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme süreci başlayacak. Gelen son dakika haberine göre; listelerin hastanelere gönderildiği öne sürüldü. Son karar ise, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine toplantısı sonrası kamuoyu ile paylaşılacak. İşte, normalleşme takvimi, hangi iller normalleşecek sorusunun yanıtı ve risk haritası...

Gelen son dakika haberine göre koronavirüs normalleşme takvimi ve yasakların kalkacağı iller, şehirlerdeki risk durumuna göre belirlenecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiye kararları son olarak pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında belirlenecek ve normalleşme sürecine ilişkin detayları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasında paylaşacak. 81 ilde yaşayan vatandaşlar, "yasaklar ne zaman kalkacak, 1 Mart'ta hangi şehirler normalleşecek sorularının yanıtını arıyor. İlleri günlük ve haftalık vaka sayılarına göre, kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 gruba ayıran Sağlık Bakanlığı, hazırladığı listeleri illerdeki hastanelere göndermeye başladığı iddia edildi.

81 ilin nüfus sayısı, haftalık ve günlük vaka ortalamalarına göre hazırlanan listelerde, kırmızı ve turuncuda yer alan illerde kısıtlamaya devam edilecek.

Sarı listedeki illere kısmi kısıtlama olurken, mavi listedeki illerde ise normalleşme adımları atılacak. Her hafta değişecek olan listelerde vaka sayısını düşürmeyi başaran iller sarı listeye girerek kısıtlı normalleşme ya da mavi listeye girip kontrollü normalleşmeye ulaşacak.



KARADENİZ'DEN 4 İL KIRMIZI LİSTEDE

Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelere gönderilen 'Nüfusa Göre Vaka Sayıları (15-21 Şubat' başlıklı listede 12 il kırmızı listede yer aldığı iddia edildi. Yüksek riskli ve vaka sayısının nüfusa göre yoğun olduğu bu illerin ilk üçünde ise Karadeniz illeri bulunuyor.

Listeye göre kısıtlamaların devam etmesi beklenen iller şu şekilde; Ordu birinci sırada, Giresun ikinci Trabzon ise üçüncü sırada yer alıyor. Bunu Samsun, Rize, Tokat, Osmaniye, Adıyaman, Aksaray, Karaman, Sakarya ve Konya takip ediyor.



İSTANBUL'DA KISITLAMAYA DEVAM EDİLMESİ PLANLANIYOR

Listenin ikinci kısmında yer alan turuncu grupta ise 39 il yer alıyor. Listenin en geniş yerini kapsayan bu grupta da kısıtlamaların devam etmesi planlanıyor.

Listede yer alan iller ise şöyle sıralanıyor: Burdur, Kocaeli, Balıkesir, Amasya, Ardahan, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Antalya, Bolu, Artvin, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kayseri, Kırklareli, İstanbul, Kütahya, Niğde, Zonguldak, Erzurum, Nevşehir, Muğla, Düzce, Kilis, Kırıkkale, Bilecik, Hatay, Malatya, Elazığ, Çanakkale, Adana, İzmir, Çorumi Bursa, Sivas, Aydın, Yozgat, Manisa.

ANKARA KISMİ KISITLANACAK

Listenin üçüncü grubunda bulunan sarı listede 25 il var. Bu illerde kısmi kısıtlama uygulanacak.

Bu illerin listesi ise şöyle: Eskişehir, Ankara, Kahramanmaraş, Gaziantep, Erzincan, Afyon, Denizli, Bartın, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Çankırı, Bayburt, Kastamonu, Siirt, Şanlıurfa, Ağrı, Kars, Bingöl, Diyarbakır, Uşak, Karabük, Bitlis, Van ve Mardin.

MAVİ GRUPTA 5 İLE VAR

Mavi listeye girmeyi başaran iller ise kontrollü normalleşecek. Bu listeye girmeyi başaran ise 5 il bulunuyor.

İşte şanslı 5 il: Iğdır, Batman, Muş, Şırnak ve Hakkari.

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