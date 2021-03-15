Koronavirüs sonrası gençler tehlike altında! Avrupa’yı etkileyen sendrom Türkiye’de görüldü mü?

"GENÇLER TÜKENMİŞLİK SENDROMU İLE KARŞI KARŞIYA"

Yapılan araştırmalar, Avrupa'da gençlerin büyük bir kısmının tükenmişlik sendromu ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Aynı durum Türkiye'deki gençler için de geçerli mi?

Tükenmişlik sendromu ve daha pek çok psikolojik patolojiye gençlerimiz bu dönemde daha açık, bu doğru. Bunun en temel sebebi şehirleşmiş, yalnızlaşan ve sanallaşan yaşam tarzının psikolojik dayanıklılığı düşürüyor olması. Gençleri doğayla, duayla, sporla ve sanatla buluşturmalıyız ki kendi fıtratlarını keşfetsinler ve öz bağlantılarını kaybetmesinler.

Küresel korku salgını pandemiden sonra etkisini ne zaman yitirir ve davranışlarımızı nasıl etkileyecek?

İnsan canlısının en olumlu özelliklerinden biri beyin plastisitesi, yani beynimizin her duruma alışabiliyor olması. Bu süreçte psikolojik yara alıp almayacağımızı ve bu yaranın ne denli iz bırakacağı sürece yüklediğimiz anlamla ilgili bir şey. Eğer bu süreci avantaja çevirmek, şükür duygusuyla ve iyimserlikle beslemek tarafını seçersek yaralarımız ufak ve geçici olacaktır.