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Giriş Tarihi: 16.3.2021 11:13

Dr. Özlem Biçer’den büyük iyilik hareketi

Dr. Özlem Biçer’den büyük iyilik hareketi

Dr. Özlem Biçer 25 yıllık profesyonel çalışma hayatında bir doktor olarak emek  ve hizmeti ön plana almış ve tanıdığı herkesin güvenini, sevgisini kazanmıştır.   İnsanların  deneyimlerini, sevinçlerini, korkularını, aşkını gözlemlemiş; bir kadın, bir anne ve bir hekim duyarlılığıyla bunu kalemine aktarmıştır.  Başarılı müzik hayatı yanında kadınlara ve çocuklara olan duyarlılığıyla da bildiğimiz Sanatçı Zara ve ülkemizin en önemli kadın cerrahlarından Dr. Melike Batukanda bu proje için buluştular ve 3 kadın şahane bir hediye sundular bize.

'Ben Hep Çok Sevdim' şiir şelalesi olarak bir kitap haline getirildi.'Bir kadının en büyük aşkı evladıdır' diyen üç başarılı anne, bu projenin tüm gelirini Minik Kalplerle Elele (Mika-Der) derneğine bağışlıyor.

Kitap, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde okuyucu ile buluşacaktır.

''Geleceğimiz Çocuklarımız'' için ZARA, ERCAN SAATÇİ, BEHZAT UYGUR, MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ve ZİYNET SALİ , CENK EREN şiirleri stüdyoda seslendirmişlerdir. Bu videolar You tube kanalımızda yayınlanacaktır ve Youtube kanalını geliri de Mikader'e bağışlanmıştır.

Şiir müzikleri bu proje için özel olarak Zara tarafından bestelenmiştir.

Sevgili Ufuk Yıldırım Ercan Saatçi'nin şiirinde piyano ile eşlik etmiştir. Katkıda bulunan ve gönüllü olarak destek veren tüm sanatçı dostlarımıza, aranjörümüz ÖZGÜR CAN ÇOBAN'a ve müzisyen arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz..

BİZ HEP ÇOK SEVDİK.. EN ÇOK ÇOCUKLARIMIZI SEVDİK.. ONLARA SEVGİMİZİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞIMIZ BU PROJEDE, VARLIĞINIZLA DAHA ÇOK ÇOCUĞA DOKUNABİLİRİZ…

ŞİİRLER: Dr. Özlem Biçer

BESTELER: Zara

ARANJÖR: Özgür Can Çoban

STÜDYO: Stüdyo Dükkan

MIX/MASTERING: Ertan Keser

GİTAR/PİYANO: Emre Parlak

KEMAN: Hüseyin Kemancı

PİYANO Emre Merallı

PİYANO: Ufuk Yıldırım

UD: Özdemir Güz

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Dr. Özlem Biçer’den büyük iyilik hareketi
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