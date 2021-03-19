Skolyoz nedir, belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? Skolyoz tedavisinde uygulanan egzersizler

Skolyozun nedeni kesin olarak belirlenememekle birlikte genetik faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Ayrıca omurilik enfeksiyonları, kas disforisi, serebral palsi, doğumdan gelen spinal kemik kusurları ve omurilik yaralanmaları da skolyoza neden olabilmektedir.

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Skolyoz belirtileri hastalığın başlangıcında oldukça hafif olabilir. İlerleyen dönemlerde oldukça ağrılı bir hal alabilen Skolyoz belirtileri ise şu şekildedir:

Bir omzun diğerinden daha yüksek olması

Gövdede asimetrik görünüm

Sırt ve bel ağrıları

Nefes darlığı (Eğrilik derecesi yüksek hastalarda)

SKOLYOZ DERECELERİ

Skolyoz hastalığının durumu derece olarak ifade edilmektedir ve derecelerin belirlenmesinde tomografi, röntgen ve MRG yöntemleri kullanılır. Skolyoz tanısı almak için en düşük derece 10dur. 10 derece ve altındaki omurga eğrilikleri skolyoz değil asimetri olarak adlandırılır.

Skolyoz dereceleri hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üçe ayrılır:

Hafif Derece Skolyoz: 20 derecenin altı hafif skolyoz olarak adlandırılır ve genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmaz. Skolyoz derecesinin artıp artmayacağını gözlemlemek adına düzenli doktor takibi gerekir.

Orta Derece Skolyoz: 20-40 derece arası skolyozlarda hastalık korse uygulaması ve fizik tedavi uygulamalarıyla iyileştirilmeye çalışılır.

Şiddetli Skolyoz: 40 derece ve üzeri şiddetli skolyozlarda korse uygulaması ve fizik tedavi gerekli iyileştirmeyi sağlayamayacağı için hasta ameliyata alınarak kesin tedavi gerçekleştirilir.

SKOLYOZ TEDAVİSİ

Skolyozun zaman içerisinde gerileme ihtimali çok azdır. Bu yüzden çoğu rahatsızlıkta olduğu gibi erken teşhis ve düzenli doktor kontrolünün önemi büyüktür. Skolyoz derecelerine göre uygulanabilecek 4 tedavi yöntemi vardır:

15 derece altı skolyozlarda doktorlar gözlem ve takip önermektedir.

15-25 derece arası skolyoza sahip ve büyümenin devam ettiği çocuklarda korse tedavisi uygulanabilir. Bu tedavi yöntemi ileri derece skolyoza sahip olanlarda efektif değildir.

Doktorlar, 15-25 derece arasındaki skolyoz hastalarında orta yoğunlukta, 25 derece ve üzeri skolyoza sahip hastalara ise yüksek yoğunlukta egzersiz önermektedir.

40 derecenin üzeri skolyozlarda ise olası komplikasyonları önlemek, yaşam kalitesini artırmak ve kozmetik amaçlar için cerrahi operasyon kesin çözüm olacaktır.

SKOLYOZ AMELİYATI NASIL YAPILIR?

Egzersiz programı uygulamak ve korse kullanımı ile skolyoz ilerlemesinin durdurulamadığı durumlarda hekimler ameliyat önermektedir.

Yetişkinlerde, omurgayı sabitlemek amacıyla genellikle spinal füzyon uygulanmaktadır. Bu uygulamada hastanın vücudunun bir bölgesinden alınan kemikler, metal çubuklar ve vidalar yardımıyla omurga desteklenir. Çocuklarda ise akciğer gelişimini olumsuz etkileyeceği için bu uygulama yerine uzatılabilen çubuklar sistemi uygulanır. Bu sistemde ise çocuğun omurgasını desteklemek için operasyonda yerleştirilen metal çubuklar poliklinik koşullarında 2-3 ayda bir manyetik bir uzaktan kumanda yardımıyla uzatılır. Böylece kemik gelişimi tamamlanmamış çocuklarda omurga büyümesinin devam etmesi sağlanır.

Hastalığın derecesine göre değişmekle birlikte ortalama 3-4 saat süren skolyoz ameliyatlarında da her ameliyatta olduğu gibi bazı komplikasyonlar görülebilir. Kanama, pıhtı oluşumu, enfeksiyon ve protezlerin tam yerleştirilememesi skolyoz ameliyatının riskleri arasında sayılabilir. Protezlerin tam yerleştirilemediği durumlarda ameliyat tekrarlanabilirken, diğer durumlar antibiyotik yardımıyla çözülebilmektedir.

Skolyoz ameliyatlarından sonra iyileşme süreci hastane ortamında bir hafta on gün kadar sürerken hasta taburcu olduktan sonra da bir aylık bir dinlenme süresi vardır. Bu süreçte doktorunuzun önerdiği egzersizleri uygulamak bu süreyi kısaltacaktır.

SKOLYOZ EGZERSİZLERİ

Skolyoz tedavisinde egzersizin büyük bir önemi vardır. Skolyoz derecesinin artmasını önlemek ve ağrıyı azaltmak için yapılabilecek egzersizlerden bazıları şunlardır:

Üst Gövde Egzersizi: Karnınızın altını yastık gibi yumuşak bir eşyayla destekleyerek yüz üstü yere uzanın. Daha sonra ellerinizi arkanızda birleştirerek üst gövdenizi yerden kaldırmaya çalışın.

Kol ve Bacak Egzersizleri: Ayaktayken, başınızı yere doğru bakacak şekilde aşağı eğin. Unutmayın, bu pozisyonda boyun kambur durmamalısınız. Ardından sol bacağınız ile sağ kolunuzu, sağ bacağınız ile de sol kolunuzu kaldırmaya çalışın.

Sırt ve Bel Egzersizleri: Sol kolunuzdan yardım olarak sağ kolunuzu sola doğru gerginlik hissedene kadar uzatın. Aynı hareketi tam tersi şekilde sol kolunuzu sağa doğru uzatarak egzersizi devam ettirin.

Rotasyon Egzersizi: Omurga eğriliği tedavisinde popüler egzersizlerden biri olan rotasyon egzersizinde ayakta durup ayaklarınızı ve dizlerinizi birleştirip kollarınızı iki yana açın. Ardından dizlerinizi sol tarafa, başınızı ise gerginlik hissedinceye kadar sağ tarafa döndürün. Hareketi tam tersi yönde de tekrarlayarak egzersizi tamamlayın.

Hamstring Germe Egzersizi: Ayakta ve bir ayağınız düz bir şekilde dururken diğer bacağınızı dizden büküp kasığınıza doğru çekin. Unutmayın, omurgada gerginlik hissedene kadar eğilmelisiniz.

Esnetme Egzersizi: Skolyozda etkili bir diğer hareket ise esneme hareketleridir. Bir elinizi başınızın sağ veya sol tarafına koyarak boşta kalan elinizle gerginlik hissedene kadar beline uzanın. Aksi yönde harekete devam ederek egzersiz tamamlayın.