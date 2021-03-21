Evcil hayvanlarda obezite riskine dikkat!

Pandemi ile değişen yaşam tarzları, evde geçirilen sürenin artmasına neden oldu. Bu durum insanlar kadar evcil hayvanları da etkiledi. Yeterli hareket edemeyen ve beslenmesine özen gösterilmeyen hayvanlarda kilo alımına bağlı olarak obezite risklerinin arttığını dile getiren Veteriner Hekim Tarık Akan, "Düzensiz veya yanlış beslenme, hayvanlarda hafife alınmasına rağmen en büyük sorunların başında geliyor. Hayvanın bütün yaşam şeklini, nasıl beslendiği belirliyor. Dolayısıyla yanlış beslenme ya da yetersiz hareket, hayvanların hayatında olumsuzluklar oluşturabiliyor. Bu süreçte dışarıya çıkış azaldığı için özellikle köpeklerde kilo alma problemleriyle karşılaşıyoruz. Pandemiden sonra insanlardaki kilo artışı, hayvanlarda yüzde 100'ler hatta bazı yerlerde yüzde 200'ler olarak karşımıza çıkmaya başladı" diye konuştu.

KEDİ VE KÖPEKLER RİSK ALTINDA; IRKLARA GÖRE BESLENME PROGRAMI

Kilo alma problemiyle köpeklerde daha çok karşılaştıklarını söyleyen Akan, "Her köpeğin aynı olmadığından yola çıkarak, beslenme programlarımızı yapmaya başladık. 40 kiloluk bir köpekle, 2,5 kiloluk bir köpeğin aynı şekilde beslenmesi uygun değil. Bu yüzden her birine farklı yaklaşmamız gerekiyor. Veteriner hekimler olarak biz, bunlardan yola çıkarak hayvan sahiplerimizi bilgilendiriyoruz. Kedilerdeki kilo artışı ise daha çok yanlış beslenmeyle alakalı. İdrar yolu problemleri, diyabet, kilo almayla birlikte eklem problemleri, dermatolojik problemler hep doğru beslenmediği için hayvanlarda ortaya çıkan rahatsızlıklardır" dedi.

"Cambridge Üniversitesi'nin 2016 yılında gerçekleştirdiği araştırma bulgularına göre, ırk yapıları ve genetik özellikleri bakımından eşsiz olan Labrador Retriever'ların, kilo almaya diğer köpeklere kıyasla çok daha yatkın oldukları belirtiliyor ve beslenme ihtiyaçlarının bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğinin altı çiziliyor" ifadelerini kullandı.