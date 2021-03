Kırmızı pancar nasıl tüketilir, hangi vitaminleri içerir? Kırmızı pancar ve pancar suyu hangi rahatsızlığa iyi geliyor?

Rengi, posası ve suyu ile ayrı ayrı şifa deposu olan kırmızı pancarın faydaları merak ediliyor. İçerisinde birden çok vitamin ve minerali barındıran bu besin yüksek antioksidana sahip olduğundan aşırı tüketiminin zararlı olabileceği de belirtiliyor. Bağışıklığı güçlendiren, bilişsel fonksiyonları iyileştiren, kan basıncını dengeleyen, kalbi koruyup kanserle savaşan kırmızı pancar hangi vitaminleri içerir? Kırmızı pancar zayıflatır mı? İşte tüm bilgiler!

KIRMIZI PANCARIN FAYDALARI NELERDİR?

Bağışıklığı güçlendirir

Bağışıklık sisteminin güçlü olması kişileri bütün hastalıklardan korumaktadır. Bu nedenle en önemli vitamin kaynağı C vitaminidir. Enfeksiyon ve stresin azalması için bünyeye C vitamini gereklidir. Öte yandan bağışıklık sisteminin kuvvetli olması kişileri her hastalığa karşı koruyacaktır. Buna göre; kırmızı pancarın yeterli tüketimi bağışıklığı güçlendirecek ve kişileri hastalıklara karşı koruyacak, yaşanan hastalıkların da daha kolay atlatılmasına yardımcı olacaktır.

Bilişsel fonksiyonları iyileştirir

Kırmızı pancar içerdiği C vitamini etkisiyle bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken öte yandan bilişsel fonksiyonların iyileşmesine yardımcı olur. Beyin hücrelerinin kanlanmasındaki azalma bunama ve benzeri hastalıkları yarattığından kırmızı pancar bu durumun riskini ortadan kaldıracaktır. Vücuttaki nitrik oksit miktarındaki azalma beyne giden kan akışını bozma riskine sahip olduğundan bu durum kronik hale gelirse bilişsel fonksiyonlarda da azalma meydana gelir. Bu sebepten ötürü kırmızı pancar bilişsel fonksiyonların en elverişli şekilde yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır.

Kan basıncını dengeliyor

Kişilerin kan basıncının dengelenmesi önemli bir durumdur. Azalması ya da artması kişilerin sağlığını olumsuz yönde etkilediğinden bu durumun dengelenmesi gerekmektedir. Nitrik oksit damarları gevşetip rahatlattığından kan dolaşımını iyileştirir ve kan basıncını düşürür. Bu durum ise kalp yetmezliği, kalp krizi ve inme gibi hastalıklara neden olur. Kan basıncının dengelenmesi bu durumların da iyileşmesi yönünde katkı sağlayacaktır.

Kalbi korur, kanserle savaşır

Kırmızı pancar yüksek antioksidan içerir. Mor rengini veren betalain sebebi ile içerdiği antioksidan dolayısı ile kalbi korur ve kanserle savaşır. Kişilerin bünyesindeki zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. İçerdiği antioksidan serbest radikallerle savaşır. Bu durumda kalp korunur ve kanserle mücadelede büyük önem taşıyor.

Sindirim sistemini düzenler

Yeterli posa tüketimi ve lif dengesi sağlanırsa bağırsaklar da aynı oranda sağlıklı çalışır. Öte yandan bu durum sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur. Kolon kanseri riskini azaltmada büyük önem taşımaktadır.

KIRMIZI PANCAR TARİFLERİ

Kırmızı Pancar Cipsi Tarifi

İnce dilimler halinde pancarlar soyulur ve dilimlenir. Derin bir kasede zeytinyağı ve rendelenmiş sarımsak ile baharatlar eklenir. En son biraz tuz atılır. Bu karışım yağlı kağıda yerleştirilir ve 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirilir. Kırmızı pancar cipsi üzerine eklenen sosla tüketilebilir.

Kırmızı Pancar Turşusu Tarifi

Pancarların dış kabuğu soyulur ve su ile iyice temizlenir. İki parmak geçecek kadar suda haşlanır. Yumuşayınca kabuğu soyulur ve dörder dilim halinde ayrılır. Cam bir kavanoza dilimlenen pancarlar, sarımsak, tuz, şeker ve pancarın haşlama suyu da eklenip ağzı iyice kapatılır. Kapak açmadan 1 hafta beklenir. Sonrasında tüketilir.

Yoğurtlu Pancar Salatası

Kırmızı pancarın kabukları temizlenir ve orta ateşte haşlanır. Ateşten alındıktan sonra kabuklar soyulup rendelenir. Yoğurt, sarımsak, zeytinyağı ve tuz ile karıştırılarak tüketilir.

PANCAR SUYUNUN FAYDALARI

Stres ve depresyona iyi gelir

Kandaki şeker seviyesini düzenler

Kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarına iyi gelir

Bağışıklığı korur ve güçlendirir

İdrar söktürücü özelliği vardır

Karaciğerin işlevselliğine katkıda bulunur

KIRMIZI PANCAR HANGİ VİTAMİNLERİ İÇERİR?

Kırmızı pancar; A, B, C vitaminlerini içerirken demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko, kalsiyum gibi minerallere sahiptir.

KIRMIZI PANCAR NASIL TÜKETİLİR?

Pancar salatası

Pancar kavurması

Pancar yemeği

Pancar turşusu

KIRMIZI PANCAR ZAYIFLATIR MI?

Bu durum genel olarak kişiden kişiye göre değişse de kırmızı pancar zayıflatır. İçerdiği yüksek vitamin ve mineraller sebebiyle kişilerin tok kalmasına yardımcı olurken kalori oranı da düşüktür. Yüksek orandaki lif sebebi ile tokluk hissi verir.

KIRMIZI PANCAR ÇİĞ YENİR Mİ?

Kırmızı pancar çiğ yenebilir. Özellikle salatalara eklenen soslar ile tüketilirken öte yandan tek başına da tüketilebilir.