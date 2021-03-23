Örnek alkali diyet listesi: Alkali diyeti nedir ve nasıl yapılır?

Alkalin kül diyeti olarak da tanımlanan bu diyet, vücut sıvılarındaki ( kan ve idrar dahil ) pH düzeyinin dengelenmesini amaçlayan bir beslenme sistemidir. Alkali diyet sistemine göre, tükettiğiniz besinler vücudunuzdaki asit veya alkali seviyesini etkiler ve vücut pH'ınız yediğiniz yiyeceklerin türüne göre değişiklik gösterir. Uzmanların kan pH değerinin 7,3 olması gerektiğini savunmaları üzerine bu diyet şekli ortaya çıkmıştır. Alkali diyetin kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, tansiyon gibi bir takım rahatsızlıkların önlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Ancak hekim ve beslenme uzmanları, bu diyetin faydaları üzerine yeterli çalışmaların yapılmadığını ve bu yüzden bilimsel verilerin yetersiz kaldığını belirttiğini söylemekte fayda var.

Alkali diyeti nasıl yapılır?

Alkali diyette bazı besinler asidik, bazı besinler nötr ve bazı besinler de alkali olarak gruplara ayrılmıştır. Öncelikle bu besin gruplarını bilmeniz ve beslenme düzeninizi buna göre oluşturmanız gereklidir.

Hayvansal gıdalar, et ve süt ürünleri, işlenmiş karbonhidratlar, balık ve alkol gibi besinler asidik besin grubuna dahildir.

Alkali olarak kabul edilen besinler ise; meyve, sebze, baklagiller ve bazı kuruyemişlerdir.

Bu beslenme düzeninde asidik olarak bilinen limon, vücutta alkalize edici etki sağlayan bir besin olarak kabul edilir. Bu yüzden içilen suyun içerisine veya salatalara limon sürekli eklenir.

Düşük asidikte olan gıdalar; koyun ve hindi eti, domates, kuru fasulye, pirinç, karabuğday, bakla, kuru incir, tereyağı, ıspanak, kuru meyve, susam ve badem yağı, ayçiçeği yağı

Orta asidikte olan gıdalar; tavuk ve dana eti, kalamar, yer fıstığı ezmesi, erik, soya sütü, mısır, yulaf ezmesi, çavdar

Yüksek asidikte olan gıdalar; kepekli ve beyaz ekmek, tatlandırıcılar, beyaz un ve gluten içeren besinler, yoğurt, esmer ve beyaz şeker, şarap vb alkol çeşitleri

Düşük alkali gıdalar; avokado ve keten yağı, kinoa, portakal, yaban mersini, kereviz, böğürtlen, yeşil çay, enginar, kabak, badem, zeytinyağı, patlıcan, yumurtanın sarısı

Orta derecede alkali gıdalar; kaju, kivi, kavun, brokoli, kuru kayısı, elma, kuşkonmaz, zencefil, sarımsak

Yüksek alkali gıdalar: limon, soda, karbonat, karpuz, ananas, soğan ve şeftali,

Alkali su diyeti nasıl yapılır?

Alkali su diyetinde, 2 litrelik alkali hale getirilmiş bir su hazırlanır ve gün içerisinde bu su tüketilir. Alkali su hazırlamak için kullanılan yöntemler;

2 litre suya yarım limonun suyu sıkılır ve alkali su elde edilir

2 litre suya 1 tatlı kaşığı İngiliz karbonatı ilave edilir ve karıştırılır

Alkali su elde etmek için bu seçeneklerden istediğiniz herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu karışımları günlük olarak hazırlamanız ve hazırladığınız gün içerisinde tüketmeniz gereklidir.

Alkali diyet listesi

Sabah: uyandığınız gibi 2 bardak alkali su, 1 dilim peynir, yulaf ezmeli omlet, yeşillik, yarım avokado

Ara öğün: hazırlamış olduğunuz 2 bardak alkali su, ananas veya şeftali, 1 bardak yeşil çay

Öğle yemeği: tavuk ızgara, haşlanmış brokoli ile zeytinyağlı bir salata, 1 porsiyon gluten içermeyen makarna

Ara öğün: 2 bardak alkali su, yeşil elma, 1 şişe maden suyu

Akşam: dilediğiniz zeytinyağlı bir sebze yemeği, yeşil salata ( limon suyu ve sirke ekleyebilirsiniz )

Ara öğün: 2 bardak alkali su, badem, 1 bardak yeşil çay

Alkali diyetin faydaları nelerdir?

Alkali diyete göre asidik besinler vücudun hastalanmasına zemin hazırlamaktadır. Vücudun alkali olması ise tansiyon, kalp ve damar rahatsızlıkları, kanser ve daha birçok hastalığın önlenmesinde önemli bir rol oynadığı savunulmaktadır. Ayrıca alkali diyet ile vücudun enerji seviyesinin arttığı söylenmektedir.

Alkali diyetin zararları nelerdir?

Alkali diyetin uzun vadede ne gibi etkileri olduğuna dair ayrıntılı çalışmalar yapılmamıştır. Bu yüzden güvenilirliği düşüktür.

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