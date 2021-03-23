Örnek alkali diyet listesi: Alkali diyeti nedir ve nasıl yapılır?

Alkalin kül diyeti olarak da tanımlanan bu diyet, vücut sıvılarındaki ( kan ve idrar dahil ) pH düzeyinin dengelenmesini amaçlayan bir beslenme sistemidir. Alkali diyet sistemine göre, tükettiğiniz besinler vücudunuzdaki asit veya alkali seviyesini etkiler ve vücut pH'ınız yediğiniz yiyeceklerin türüne göre değişiklik gösterir. Uzmanların kan pH değerinin 7,3 olması gerektiğini savunmaları üzerine bu diyet şekli ortaya çıkmıştır. Alkali diyetin kanser, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, tansiyon gibi bir takım rahatsızlıkların önlenmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Ancak hekim ve beslenme uzmanları, bu diyetin faydaları üzerine yeterli çalışmaların yapılmadığını ve bu yüzden bilimsel verilerin yetersiz kaldığını belirttiğini söylemekte fayda var.
Alkali diyeti nasıl yapılır?
Alkali su diyeti nasıl yapılır?
Alkali su diyetinde, 2 litrelik alkali hale getirilmiş bir su hazırlanır ve gün içerisinde bu su tüketilir. Alkali su hazırlamak için kullanılan yöntemler;
Alkali su elde etmek için bu seçeneklerden istediğiniz herhangi birini kullanabilirsiniz. Bu karışımları günlük olarak hazırlamanız ve hazırladığınız gün içerisinde tüketmeniz gereklidir.
Alkali diyet listesi
Sabah: uyandığınız gibi 2 bardak alkali su, 1 dilim peynir, yulaf ezmeli omlet, yeşillik, yarım avokado
Ara öğün: hazırlamış olduğunuz 2 bardak alkali su, ananas veya şeftali, 1 bardak yeşil çay
Öğle yemeği: tavuk ızgara, haşlanmış brokoli ile zeytinyağlı bir salata, 1 porsiyon gluten içermeyen makarna
Ara öğün: 2 bardak alkali su, yeşil elma, 1 şişe maden suyu
Akşam: dilediğiniz zeytinyağlı bir sebze yemeği, yeşil salata ( limon suyu ve sirke ekleyebilirsiniz )
Ara öğün: 2 bardak alkali su, badem, 1 bardak yeşil çay
Alkali diyetin faydaları nelerdir?
Alkali diyete göre asidik besinler vücudun hastalanmasına zemin hazırlamaktadır. Vücudun alkali olması ise tansiyon, kalp ve damar rahatsızlıkları, kanser ve daha birçok hastalığın önlenmesinde önemli bir rol oynadığı savunulmaktadır. Ayrıca alkali diyet ile vücudun enerji seviyesinin arttığı söylenmektedir.
Alkali diyetin zararları nelerdir?
Alkali diyetin uzun vadede ne gibi etkileri olduğuna dair ayrıntılı çalışmalar yapılmamıştır. Bu yüzden güvenilirliği düşüktür.Düşük ve sıfır karbonhidrat diyeti listesi: 1 haftalık karbonhidrat diyeti nasıl yapılır, zararları nelerdir? İlikli kemik suyu kaç saat kaynatılır, nasıl yapılır? Kemik suyunun faydaları!