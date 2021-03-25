Elma diyeti ile hızlı zayıflama mümkün mü? Elma diyeti nasıl yapılır?

Elma, sağlık için en faydalı meyvelerin başında geliyor. Büyük boy bir elma sadece 35 gram karbonhidrat içeriyor ve bu yüzden diyetlerin hemen hepsinde meyve tercihi elmadan yana oluyor. Zengin besin değerine sahip olan elma, protein, C vitamini ve potasyum içermektedir. Tüm bu özellikleri sayesinde fazla yeme eğilimini önleyici bir etki sağlamaktadır. Posa içeriği sayesinde elma tüketmek tokluk hissinizi arttırmaktadır ve bu yüzden uzmanlar her gün 1 adet elma yenilmesini tavsiye etmektedir. Yeşil elma, aç karnına, yemeklerden önce tüketildiği zaman kandaki şeker oranının azalmasına yardımcı olur. Böylelikle daha az yemek yemenizi sağlar ve öğünlerinizi küçültmenize yardımcı olur.

Elma diyeti uygularken yapılması gerekenler

Her gün en az 2 litre su içmeye özen göstermelisiniz.

Diyetin tek başına sağlıklı bir vücut kazandırmayacağını unutmamalısınız. Elma diyeti beraberinde günlük olarak spor yapmanız tavsiye edilmektedir. Günde yarım saat yürümeniz bile oldukça etkili olacaktır.

Diyet esnasında ödem tutmamak için aşırı kahve tüketiminden kaçınmalısınız

Şekerli ve gazlı içeceklerden, unlu ve yağlı yiyeceklerden uzak durmalısınız.

Elma diyeti örnek liste

Elma diyeti 3 gün boyunca uygulanabilir. 3 gün içerisinde yaklaşık 3 kilo verdiren bir diyettir. Daha uzun süreli uygulanması tavsiye edilmemektedir. 3 günün sonrasında diyet listenizi değiştirerek, sporunuza ve beslenmenize dikkat ederek devam edebilirsiniz.

Kahvaltı: 1 fincan kahve ( şekersiz ve sütsüz ), yağsız süt ile 2 kaşık yulaf, içerisine 1 adet rendelenmiş yeşil elma

Ara öğün: 1 fincan yeşil çay veya beyaz çay, 2 adet ceviz veya 5 adet fındık

Öğlen: 1 kase yağsız yoğurt, içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yeşil elma (elmaları rendeleyerek yoğurdunuza katabilirsiniz)

Ara öğün: 1 adet orta boy yeşil elma ( kabuklarıyla tüketmeniz önemlidir ), 2 adet ceviz veya 5 adet fındık

Akşam: 2 adet kabuklu rendelenmiş yeşil elma ( bütün olarak da tüketebilirsiniz ), 1 kase yağsız yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın

Ara öğün: 1 adet yeşil elma ( kabuklarıyla tüketilmesi önemlidir )

Yeşil elma diyeti zararları nelerdir?

Elma, asit özleri sebebiyle, gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlıkları olan kişilerde mide yanmasına yol açabilir. Bunun dışında doğal ve organik elmanın, alerjiniz olmadığı müddetçe vücudunuza herhangi bir zarar vermesi beklenmemektedir.

Elma sirkesi diyeti

Elmanın sadece kendisi değil sirkesi de zayıflama süreçlerinde en sık kullanılan besinlerin başında gelmektedir. Yeme alışkanlıklarınızı düzene sokmak için elma sirkesini kullanmanız tavsiye edilmektedir. Uygulamakta olduğunuz diyetinize elma sirkesini eklediğiniz zaman, vücuttaki yağ yakımını hızlandırmış olursunuz. Bu sayede daha hızlı kilo vermeniz kolaylaşmaktadır. Bu konuda uzmanlar, kullandığınız elma sirkesinin doğal ve mümkünse ev yapımı olmasının önemine dikkat çekmektedir. Katkılı ve yapay elma sirkeleri faydadan çok yüksek miktarda asit içeriği ile zarara yol açabilmektedir. Özellikle mide hassasiyetini olan kişilerin doğal ve katkısız elma sirkesi tercih etmelerinde fayda var. Elma sirkesi, kandaki yağ ve kolesterol gibi maddelerin erimesini sağlar ve bu sayede böbrekler aracılığı ile vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Böylelikle vücudun yağ depolamasının önüne geçerek, daha hızlı bir şekilde formunuza kavuşmanıza veya kilonuzu korumanıza yardımcı olur.

Elma sirkesi diyeti nasıl yapılmaktadır?

Tek başına uygulanan bir diyet programı yoktur. Elma sirkesi diyeti için uygulamakta olduğunuz sağlıklı diyet listenize elma sirkesini eklemeniz yeterli olacaktır.

Elma sirkesini sulandırarak tüketmeniz tavsiye edilir. 2 yemek kaşığı elma sirkesini 1 bardak suya ekleyin ve akşam yatmadan önce bu karışımı hazırlayın. İçerisine dilerseniz çubuk tarçın da ekleyebilirsiniz. Her sabah uyandığınızda ilk olarak bu suyu için.

Bu karışımı gün içerisinde de tüketmeniz önemlidir. Yemeklerden yarım saat önce hazırladığınız bu elma sirkeli suyu içmelisiniz.

Elma sirkeli suyunuzu 1 litrelik şişe içerisinde hazırladıktan sonra gün içerisinde, sabah ve öğünlerden önce tüketmeniz daha kolay olacaktır.

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