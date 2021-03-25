Elma diyeti ile hızlı zayıflama mümkün mü? Elma diyeti nasıl yapılır?

Elma, sağlık için en faydalı meyvelerin başında geliyor. Büyük boy bir elma sadece 35 gram karbonhidrat içeriyor ve bu yüzden diyetlerin hemen hepsinde meyve tercihi elmadan yana oluyor. Zengin besin değerine sahip olan elma, protein, C vitamini ve potasyum içermektedir. Tüm bu özellikleri sayesinde fazla yeme eğilimini önleyici bir etki sağlamaktadır. Posa içeriği sayesinde elma tüketmek tokluk hissinizi arttırmaktadır ve bu yüzden uzmanlar her gün 1 adet elma yenilmesini tavsiye etmektedir. Yeşil elma, aç karnına, yemeklerden önce tüketildiği zaman kandaki şeker oranının azalmasına yardımcı olur. Böylelikle daha az yemek yemenizi sağlar ve öğünlerinizi küçültmenize yardımcı olur.
Elma diyeti uygularken yapılması gerekenler
Elma diyeti örnek liste
Elma diyeti 3 gün boyunca uygulanabilir. 3 gün içerisinde yaklaşık 3 kilo verdiren bir diyettir. Daha uzun süreli uygulanması tavsiye edilmemektedir. 3 günün sonrasında diyet listenizi değiştirerek, sporunuza ve beslenmenize dikkat ederek devam edebilirsiniz.
Kahvaltı: 1 fincan kahve ( şekersiz ve sütsüz ), yağsız süt ile 2 kaşık yulaf, içerisine 1 adet rendelenmiş yeşil elma
Ara öğün: 1 fincan yeşil çay veya beyaz çay, 2 adet ceviz veya 5 adet fındık
Öğlen: 1 kase yağsız yoğurt, içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın, 2 adet yeşil elma (elmaları rendeleyerek yoğurdunuza katabilirsiniz)
Ara öğün: 1 adet orta boy yeşil elma ( kabuklarıyla tüketmeniz önemlidir ), 2 adet ceviz veya 5 adet fındık
Akşam: 2 adet kabuklu rendelenmiş yeşil elma ( bütün olarak da tüketebilirsiniz ), 1 kase yağsız yoğurt içerisine 1 tatlı kaşığı tarçın
Ara öğün: 1 adet yeşil elma ( kabuklarıyla tüketilmesi önemlidir )
Yeşil elma diyeti zararları nelerdir?
Elma, asit özleri sebebiyle, gastrit, ülser, reflü gibi rahatsızlıkları olan kişilerde mide yanmasına yol açabilir. Bunun dışında doğal ve organik elmanın, alerjiniz olmadığı müddetçe vücudunuza herhangi bir zarar vermesi beklenmemektedir.
Elma sirkesi diyeti
Elmanın sadece kendisi değil sirkesi de zayıflama süreçlerinde en sık kullanılan besinlerin başında gelmektedir. Yeme alışkanlıklarınızı düzene sokmak için elma sirkesini kullanmanız tavsiye edilmektedir. Uygulamakta olduğunuz diyetinize elma sirkesini eklediğiniz zaman, vücuttaki yağ yakımını hızlandırmış olursunuz. Bu sayede daha hızlı kilo vermeniz kolaylaşmaktadır. Bu konuda uzmanlar, kullandığınız elma sirkesinin doğal ve mümkünse ev yapımı olmasının önemine dikkat çekmektedir. Katkılı ve yapay elma sirkeleri faydadan çok yüksek miktarda asit içeriği ile zarara yol açabilmektedir. Özellikle mide hassasiyetini olan kişilerin doğal ve katkısız elma sirkesi tercih etmelerinde fayda var. Elma sirkesi, kandaki yağ ve kolesterol gibi maddelerin erimesini sağlar ve bu sayede böbrekler aracılığı ile vücuttan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olur. Böylelikle vücudun yağ depolamasının önüne geçerek, daha hızlı bir şekilde formunuza kavuşmanıza veya kilonuzu korumanıza yardımcı olur.
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