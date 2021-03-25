Yumurta diyeti ile kilo verilir mi? Haşlanmış yumurta diyeti nasıl, kaç gün yapılır?

Özellikle kahvaltıda tüketilmesi tavsiye edilen yumurta, gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlamaktadır. Yumurtanın diyetlerde en yaygın tüketim şekli haşlanmış yumurtadır. Yağda veya tavada pişirmeye kıyasla en sağlıklı tüketim şekli budur. Yumurtanın haşlanma aşamasında aşırı pişirilmemesi, kayısı kıvamında tüketilmesi önemli bir ayrıntıdır. Yumurtanın sadece beyazını tercih ederek diyetinize ekleyebilirsiniz. Yumurtanın beyazı sadece 15 kaloridir ve bunun yanında oldukça besleyici bir özelliğe sahiptir. Yumurtanın bol protein içeren kısmının da beyazı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Günde 1 adet yumurta tüketmek günlük protein ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılayacaktır. Yumurta diyeti uygulayarak sağlıklı bir şekilde kilo verenler, 1 haftalık diyet programı sonucunda yaklaşık 5 kilo vermektedir.

Yumurtanın kalorisi ve besin değeri

1 adet ( 50 gr ) yumurta 77 kaloridir.

Protein miktarı yüksektir. 100 gram yumurta yaklaşık 13 gram protein içerir.

Demir, kalsiyum, potasyum ve magnezyum içerir.

Yumurtanın sarısı az miktarda doymuş yağ içermektedir.

Kolesterol oranı diğer sağlıklı besinlere kıyasla yüksektir. Kolesterol hastalarının dikkatli tüketmesi tavsiye edilir.

Haşlanmış yumurta diyeti nasıl yapılır?

Yumurta diyeti yaparken tereyağında pişirilmiş yumurta tüketmeniz tavsiye edilmez. Yumurta tüketeceğiniz zaman haşlayarak tüketmelisiniz.

Günde en az 2 litre su içiyor olmanız diyet sırasında kilo vermenizi kolaylaştıracaktır.

Haşlanmış yumurta diyeti ile 1 hafta içerisinde 4 ila 6 arasında kilo verebilirsiniz.

Diyet yaptığınız süre boyunca şekerli ve gazlı içeceklerden uzak durmalısınız. Beyaz unlu yiyecekler de bu diyetin yasaklı besinlerindendir.

Yalnızca diyet yaparak sağlıklı ve kalıcı bir şekilde zayıflamak ne yazık ki mümkün olmuyor. Diyet yaptığınız süre boyunca mümkünse sabah saatlerinde, minimum yarım saatlik tempolu yürüyüş yapmanız tavsiye edilmektedir.

Haşlanmış yumurta diyetini kimler uygulayabilir?

Kolesterol seviyesi yüksek kişilere yumurta diyeti önerilmemektedir. 1 adet yumurta günlük kolesterol ihtiyacının tümünü karşılamaktadır. Bu durum günün geri kalanında hiç kolesterol içeren besin tüketmemeyi gerektirir. Ancak bu tür bir beslenmenin zor olması sebebiyle kolesterol hastalarına bu diyet tavsiye edilmemektedir.

Safra kesesi olmayan kişilerde yumurta tüketimi risk oluşturabilir. Doktora danışarak tüketmenizde fayda olacaktır.

Kalp ve damar hastalıklarınız var ise kolesterol bu tür hastalıkları tetikleyici unsur olarak kabul edildiği için yumurta tüketiminden kaçınmanızda fayda olacaktır.

Yumurta, vücutta bir takım alerjik reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Yumurta alerjiniz olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Haşlanmış yumurta diyeti örnek haftalık liste

1. Gün

Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle: meyve ve 2 dilim tam buğday unlu kızarmış ekmek

Akşam: ızgara tavuk, bol yeşillikli ve limonlu salata

2. Gün

Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle: bol yeşil salata ve ızgara tavuk göğsü

Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, salata, 1 adet portakal

3. Gün

Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle: 2 kaşık lor peynir, 1 dilim tam buğday unlu ekmek, 1 adet domates

Akşam: ızgara tavuk göğsü ve bol yeşil salata

4. Gün

Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle: meyve salatası ( 1 çorba kasesi içerisinde )

Akşam: 4 adet köfte ve bol yeşil salata

5. Gün

Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle: haşlanmış brokoli ve karnabahar, 2 adet haşlanmış yumurta

Akşam: ızgara veya fırında balık, bol limonlu yeşil salata

6. Gün

Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle: meyve salatası

Akşam: ızgara tavuk, bol yeşil salata

7. Gün

Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta

Öğle: haşlanmış brokoli ve karnabahar, haşlanmış tavuk, salata

Akşam: haşlanmış sebze ( brokoli, karnabahar vb.)

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