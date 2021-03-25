Yumurta diyeti ile kilo verilir mi? Haşlanmış yumurta diyeti nasıl, kaç gün yapılır?

Özellikle kahvaltıda tüketilmesi tavsiye edilen yumurta, gün içerisinde daha az acıkmanızı sağlamaktadır. Yumurtanın diyetlerde en yaygın tüketim şekli haşlanmış yumurtadır. Yağda veya tavada pişirmeye kıyasla en sağlıklı tüketim şekli budur. Yumurtanın haşlanma aşamasında aşırı pişirilmemesi, kayısı kıvamında tüketilmesi önemli bir ayrıntıdır. Yumurtanın sadece beyazını tercih ederek diyetinize ekleyebilirsiniz. Yumurtanın beyazı sadece 15 kaloridir ve bunun yanında oldukça besleyici bir özelliğe sahiptir. Yumurtanın bol protein içeren kısmının da beyazı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Günde 1 adet yumurta tüketmek günlük protein ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılayacaktır. Yumurta diyeti uygulayarak sağlıklı bir şekilde kilo verenler, 1 haftalık diyet programı sonucunda yaklaşık 5 kilo vermektedir.
Yumurtanın kalorisi ve besin değeri
Haşlanmış yumurta diyeti nasıl yapılır?
Haşlanmış yumurta diyetini kimler uygulayabilir?
Haşlanmış yumurta diyeti örnek haftalık liste
1. Gün
Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle: meyve ve 2 dilim tam buğday unlu kızarmış ekmek
Akşam: ızgara tavuk, bol yeşillikli ve limonlu salata
2. Gün
Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle: bol yeşil salata ve ızgara tavuk göğsü
Akşam: 2 adet haşlanmış yumurta, salata, 1 adet portakal
3. Gün
Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle: 2 kaşık lor peynir, 1 dilim tam buğday unlu ekmek, 1 adet domates
Akşam: ızgara tavuk göğsü ve bol yeşil salata
4. Gün
Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle: meyve salatası ( 1 çorba kasesi içerisinde )
Akşam: 4 adet köfte ve bol yeşil salata
5. Gün
Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle: haşlanmış brokoli ve karnabahar, 2 adet haşlanmış yumurta
Akşam: ızgara veya fırında balık, bol limonlu yeşil salata
6. Gün
Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle: meyve salatası
Akşam: ızgara tavuk, bol yeşil salata
7. Gün
Kahvaltı: meyve ( şeftali, muz, kiraz, çilek gibi meyvelerden istediğinizi seçebilirsiniz. 1 porsiyonu geçmemesine özen gösterin ) , 2 adet haşlanmış yumurta
Öğle: haşlanmış brokoli ve karnabahar, haşlanmış tavuk, salata
Akşam: haşlanmış sebze ( brokoli, karnabahar vb.)Düşük ve sıfır karbonhidrat diyeti listesi: 1 haftalık karbonhidrat diyeti nasıl yapılır, zararları nelerdir? Salatalık diyeti ile 1 haftada 5 kilo verilir mi? Salatalık diyeti nasıl yapılır?