Ramazan’da turşu, zeytin, şarküteri ürünlerinden uzak durun

Ramazan'da günler ilerledikçe kendimizi yorgun, uyuşuk ve bitkin hissetmeye başlayabileceğimize dikkat çeken Diyetisyen Duygu Yıldırım, bu durumun bizi günlük yaşama devam etmekten ve sevdiğimiz bazı aktiviteleri aynı enerji ve şevkle yapmaktan alıkoyabileceği uyarısında bulundu. Ramazan'da enerji düşüklüğü yaşamamak adına bazı beslenme tavsiyeleri veren Diyetisyen Yıldırım, sahur sofrasında doğru yiyeceklerin bulunması sayesinde hem olumsuz düşüncelerden kurtulmanın hem de daha uzun süre tok kalmanın mümkün olduğunu söyledi… İşte hem ruhunuzu hem de bedeninizi beslediğiniz, doyurucu ve sağlıklı bir Ramazan için sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinler…

Hurma, ceviz, badem: Hurma hem sahur hem de iftar için güzel bir tercihtir. Hurma enerjik hissetmeniz için doğal şeker içermesinin yanı sıra susuzluğun azaltılmasında katkıda bulunan potasyum gibi mineraller, bakır ve manganez sağlar. Ayrıca sindirim sisteminize yardımcı olmak ve kabızlığın önüne geçmek için önemli bir lif kaynağıdır.

Hurma gibi kuru yemişlerden olan ceviz, badem, kuru incir, kuru kayısı da lif ihtiyacınıza destek olabilir ve tokluk sürenizi uzatır. Fakat diyabet hastası olan kişiler özellikle tükettikleri kuru meyve miktarına dikkat etmelidir.

Yumurta ve peynir: Yumurtanın özellikle beyazı yüksek miktarda protein içerir. Peynirle kombinasyonu protein miktarını artıracaktır. Protein metabolizmayı ve konsantrasyonu iyileştirir. Daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Kas kütlesi ve iyi bir ruh hali oluşturur.

Yulaf ve tam tahıl: Karbonhidratlı, yüksek lifli veya tam tahıllı yiyecekleri tercih edin. Hatta bunları protein kaynakları ile birleştirirseniz, tokluk süreniz uzayacaktır. Yulaflı omlet, yulaflı yoğurt gibi veya sahur için çok vaktiniz olmadığında yumurta ve tam tahıllı ekmek ile tost yapabilirsiniz. Çünkü bunlar daha yavaş sindirilecek ve gün boyu enerji salacaktır.

Taze meyveler: İçeriğindeki vitaminler ve minerallerin yanı sıra taze meyveler vücudunuzun ihtiyacı olan sıvının bir kısmını geri verecektir. Sahurda da lifli ve kabuklu meyvelerle meyve salataları yaparak menülerinizi zenginleştirebilirsiniz.

Smoothieler: Smoothieler Ramazan için harika bir seçimdir çünkü istediğiniz meyve veya sebzeyi ekleyebilir ve kendiniz ve aileniz için sonsuz çeşitler yaratabilirsiniz. Açlığınızı daha uzun süre gidermek için smoothie'nize ekleyebileceğiniz yiyeceklerden bazıları ahududu, avokado, yoğurt ve chia tohumudur. Ahududu ve avokado, lif bakımından yüksek, yoğurt protein bakımından yüksektir ve chia tohumları hem lif hem de protein içerir. Yetişkinler de smoothie'leri sever, çocuklar da…

Kaçınılması gereken yiyecekler: Mideyi çok sayıda enzim salgılamaya zorlayan, sindirim için daha uzun zaman alan ve mide ekşimesi ve ishale neden olabilen kızartılmış gıdalardan kaçının. Ayrıca sizi susuz bırakacak tuz içeriği yüksek turşu, zeytin, konserve ve sucuk, salam gibi şarküteri ürünlerinden uzak durun.