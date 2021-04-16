Uzmanı uyardı, o hastalığınız varsa oruç doktor kontrolünde tutulmalı

Op. Dr. Coşar, "Ramazan'da böbrek rahatsızlığını önlemek için vücudun ihtiyacı olan su miktarı dengeli bir şekilde tüketilmeli. İftar ve sahur arasında ara ara su içilmesi gereklidir. Yeteri kadar sıvı alınmaması halinde böbrek taşı rahatsızlığı olanlarda ciddi ağrılara, idrarda kanama olması, böbrek fonksiyon bozukluğuna sebep olacağı ve tüm herkeste böbrekte taş riskini artırdığı konusunda uyarıyoruz. Ayrıca suyun yanı sıra sıvı tüketimi de önemlidir" dedi.

LİFLİ GIDALAR TAŞ OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Op. Dr. Eyüp Coşar, lifli gıda tüketiminin taş oluşumunu engellediğini belirterek, "Hayvansal proteinin Ramazan'da fazla tüketilmesi kandaki kalsiyum ve ürik asit, idrarda ürik asit ve okzalat miktarını artırır, idrardaki koruyucu sitrat oranını azaltır. Bu da böbrek rahatsızlıklarını tetikler. Bu sebeple hayvansal protein yerine tarımsal protein tüketilmesini tavsiye ederiz. Yemeklerde gereğinden fazla tuz tüketilmesi idrarda taş oluşumuna yol açan kalsiyumun atılımını artırabilir, böbrek taşına karşı koruyucu görev yapan sitrat miktarını azaltabilir. Ramazan'da iftar ve sahur arasında özellikle tuzlu gıdalardan uzak durulması konusunda uyarıyoruz. Ayrıca bütün vitaminlerin alınmasının önemli olduğunu söylüyoruz. Lifli gıda tüketiminin artırılması taş oluşumunu engelleyebilir. Limonata sitrat üretimi için oldukça faydalıdır. Serinletici ferah tadı, bol miktarda sitrat içermesi nedeniyle su dışında içilmesi faydalı önemli bir içecektir. Bununla birlikte çay ve kahvenin idrar söktürücü özelliği nedeniyle iftar ve sahurda fazla çay kahve tüketimi gün içinde fazla susamaya sebep olur" şeklinde konuştu.