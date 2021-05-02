Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Saç dökülmesi Covid-19 belirtisi mi?

Koronavirüse karşı mücadele tüm dünyada devam ediyor. Virüs mutasyona uğrayarak çeşitli varyantlarda kendisi gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde 5 kişide Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıkladı. Peki Hindistan mutasyonu hamileleri nasıl etkiliyor? Saç dökülmesi Covid-19 belirtisi mi? Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi? Uzman isimden çarpıcı açıklamalar | Video
"HAMİLELERDE DAHA AĞIR SEYRETTİĞİNE DAİR VERİLER VAR"
Prof. Dr. İsmail Balık: "Hindistan varyantının gündeme gelmesinden sonra hamilelerde riskin artığına dair verilerde gelmeye başladı. Şunu da söylemek gerekiyor ki Hindistan varyantı ile ilgili bilgiler henüz net değil. Hem mutasyonun ne ölçülerde olduğu hem de Hindistan'daki o dramatik tabloya, ekranda yansıyan aşırı ölümlere varyantın ne oranda etkili olduğu ile ilgili net bilgilere sahip değiliz.
Hindistan'da durumlarının zorluğu nedeniyle önceliği salgınla mücadeleye ve sağlık alt yapısı ile ilgili sorunlara gidermeye ayırdıkları için mutantın etkisi ve özellikleriyle ilgili araştırmalara yeterince zaman ayıramıyorlar. Bilgiler net olmasa da bu mutantın hamilelerde daha ağır seyrettiğine dair veriler var.
Hamilelik bazı viral enfeksiyonlarda tabloyu ağırlaştıran istemediğimiz bir faktör olarak ortaya çıkabiliyor. Bebek açısında çok fazla telaşlanmamak gerekiyor. Bebeğe geçme ihtimali şu an için gösterilmiş değil. Hamilelerin bu noktada çok dikkat etmeleri gerekiyor. En azından 3-5 kat fazla özenli davranmalarında yarar var." dedi.
SAÇ DÖKÜLMESİ COVID-19 BELİRTİSİ Mİ?
Prof. Dr. Balık: "1 yıl önce ilk olarak Wuhan'da çıktığından itibaren belirtilerde de belli ölçüde değişme başladı. Daha önce dikkatimizi çekmeyen belirtilerin Covid-19 ile ilgili olduğu ortaya çıktı. Mutantların da yayılmasından sonra belirtilerde de kısmen değişmeler oldu. Daha hafif belirtiler daha yaygın görülmeye başlandı. Örneğin; nezle, soğuk algınlığı, saç dökülmesi, tat, koku kaybı, hatırlamada zorluk, ciltte döküntüler, tırnak altında kangren yapma gibi farklı belirtiler görülmeye başlandı.
Covid-19 virüsü sanıldığı gibi sadece solunum yolu ve akciğeri değil, damarlar yoluyla tüm vücutta değişik belirtiler yapabiliyor.
Özellikle saç dökülmesi gibi belirtiler, uzamış Covid diye belirttiğimiz belirtilerdir. Daha önce geçirmişseniz Covid ile ilişkilendirilebilir" diyerek sözlerine devam etti.
SPUTNİK AŞISI NE KADAR ETKİLİ?
Prof. Dr. İsmail Balık: "Bu aşı da diğer iki aşımız gibi oldukça etkili bir aşıdır. Bu aşıyla beraber tedarik zenginliğimiz artmış olacak. Salgınla mücadelede aşı elimizdeki en büyük silah olduğu için önemli ölçüde bizi rahatlatacaktır.
Şubat tarihinde bu aşının verileri açıklandı. Bu verilere göre yüzde 91.6 oranında etkili olduğu görülüyor. 60'ın üzerinde ülkeden onay aldı ve yaygın bir şekilde kullanılıyor. Hatta en yaygın kullanıla 3 aşıdan biridir. Bu aşı sıfırdan Türkiye'de üretilecek. Bu da dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak adına çok önemli bir artı avantaj olacaktır
Hatırlatma dozunun yapılması gerekiyor. İnaktif aşılarda 2. dozdan 6 ay sonra olabileceğini ön görebiliriz. Sputnik aşısında 1 yıldan daha erken gerekmediği gibi bir öngörü var." dedi.