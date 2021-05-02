Uzman isimden dikkat çeken açıklama! Saç dökülmesi Covid-19 belirtisi mi?

Koronavirüse karşı mücadele tüm dünyada devam ediyor. Virüs mutasyona uğrayarak çeşitli varyantlarda kendisi gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizde 5 kişide Hindistan mutasyonu görüldüğünü açıkladı. Peki Hindistan mutasyonu hamileleri nasıl etkiliyor? Saç dökülmesi Covid-19 belirtisi mi? Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, A Haber'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi? Uzman isimden çarpıcı açıklamalar | Video

"HAMİLELERDE DAHA AĞIR SEYRETTİĞİNE DAİR VERİLER VAR"

Prof. Dr. İsmail Balık: "Hindistan varyantının gündeme gelmesinden sonra hamilelerde riskin artığına dair verilerde gelmeye başladı. Şunu da söylemek gerekiyor ki Hindistan varyantı ile ilgili bilgiler henüz net değil. Hem mutasyonun ne ölçülerde olduğu hem de Hindistan'daki o dramatik tabloya, ekranda yansıyan aşırı ölümlere varyantın ne oranda etkili olduğu ile ilgili net bilgilere sahip değiliz.

Hindistan'da durumlarının zorluğu nedeniyle önceliği salgınla mücadeleye ve sağlık alt yapısı ile ilgili sorunlara gidermeye ayırdıkları için mutantın etkisi ve özellikleriyle ilgili araştırmalara yeterince zaman ayıramıyorlar. Bilgiler net olmasa da bu mutantın hamilelerde daha ağır seyrettiğine dair veriler var.

Hamilelik bazı viral enfeksiyonlarda tabloyu ağırlaştıran istemediğimiz bir faktör olarak ortaya çıkabiliyor. Bebek açısında çok fazla telaşlanmamak gerekiyor. Bebeğe geçme ihtimali şu an için gösterilmiş değil. Hamilelerin bu noktada çok dikkat etmeleri gerekiyor. En azından 3-5 kat fazla özenli davranmalarında yarar var." dedi.