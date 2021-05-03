Kovid-19’a karşı çocukları doğru beslenmeyle koruyun

Doğru beslenmenin yanı sıra su tüketiminin önemini de vurgulayan Dr. Diyetisyen Gonca Güzel Ünal, "Sinüsleri açmak için bol su içmeli. Tuzlu su ile burun temizleme yararlı olmaktadır. Kronik sinüzitten korunmak için bilimsel olarak kanıtlanmış sürfaktan içeren ürünler ile burun banyoları yapılabilir. Bu da geniz akıntısını ve sinüsleri rahatlatacaktır" dedi.

"ŞEKERLİ ÜRÜNLER BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜYOR"

Yapılan çalışmalarda şekerli beslenmenin Kovid-19' a karşı bağışıklığı düşürdüğünün altını çizen Ünal, çocuklarda şeker ve paketli ürünlerin tüketilmesinden kaçınmak gerektiğini ifade etti. Dr. Diyetisyen Gonca Ünal, "Bağışıklık sistemini dengelemek için çocuklara bol sebze ve meyve içeren beslenme programları yapılmalı, antioksidan ve posa alımları arttırılmalıdır. Fermente ürünler, turşular, kefir ve ev yapımı yoğurt çocuklarda bağırsak mikrobiyatası için çok yararlıdır" diye konuştu.