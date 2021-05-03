Türk akademisyenler geliştirdi: Yerli ve milli vegan kozmetik ürünü

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Erdem Tezcan ve Prof. Dr. Oya Atıcı'nın buluşu, anti-aging krem ve saç bakım serumunda hayat buldu. Saç bakım serumu saç dökülmesine karşı etki gösterirken anti-aging krem, göz çevresi, tüm yüz ve boyun bölgesinde kırışıklıklara karşı hepsi bir arada bir ürün olarak kullanılabiliyor.

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tezcan, Prof. Dr. Oya Atıcı ile birlikte en başından doğal ve vegan olmasını istedikleri ve alerji yapmamasını hedefledikleri ürünler hakkında bilgi verdi.



Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tezcan

İTÜNOVA'nın desteği ile ulusal ve uluslararası patentler aldıklarını belirten Tezcan, ürünlerin, ulusal ve uluslararası patentli selüloz teknolojisinin yanı sıra bitki özleri içerdiğini ifade ederek; "Ürünlerimizin testleri ulusal ve uluslararası akredite laboratuvarlarda hassas ciltli bireylerde yapılarak dermatolojik olarak onaylandı." dedi.

Kırışıklıklara karşı etki sunan, nem tutma, aydınlatma ve elastikiyet sağlayan anti-aging kremin özelliklerine değinen Tezcan, tüm yüz bölgesine, göz çevresine, boyun bölgesine uygulanabilen kremin hem erkek hem de kadınlarda kullanıma uygun, hepsi bir arada bir ürün olduğunu kaydetti.

Göz çevresi, yüz ve boyun için ayrı ayrı ürünler kullanmaya gerek kalmadığına dikkat çeken Tezcan, yine İTÜNOVA desteğiyle patentlenen ve selüloz teknolojisini kullanıldığı saç bakım serumu hakkında da bilgi verdi.

Tezcan; saç serumunun bitki özleri sayesinde saçları dipten beslediği ve antioksidan etki göstererek saç dökülmesini engellemeyi amaçladığını belirterek; saç ekim sonrasında da saçların tutmasını desteklediğini vurguladı.

"DOĞAL, VEGAN, YERLİ, MİLLİ"

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Tezcan, "Selüloz bitkilerin yapısında, büyük bir kısmını oluşturan doğal bir bileşendir. Buluşumuzda elde ettiğimiz, selüloz türevini cildimize sürdüğümüzde, nemli bir tabaka oluşturmasını hedefledik. Ayrıca nem tutup diğer bileşenleri yavaş yavaş emilmesini sağlayarak alerjinin önüne geçmeyi amaçladık. Her iki ürünümüzde de yola çıkarken doğal ve vegan yapalım istedik. İTÜNOVA'nın desteği ile geliştirdiğimiz selüloz teknoloji üzerine ulusal ve uluslararası patentlerini aldık. Birde ülkemizin çok ihtiyaç duyduğu bizimde önem verdiğimiz yerli ve milli bir marka oluşturma amacı ile yola çıktık. Üniversitemiz patent, eğitimleri ve ticarileşme desteği verdi. Bu desteği aldıktan sonra başta ürünün formülasyonu olmak üzere, 'Ürünün kutusu, ambalajı, kokusu, kıvamı nasıl olmalıdır?' diye ciddi çalışmalarda bulunduk. Hem finansal hem de pazar arayışlarında İTÜNOVA'nın desteğiyle ürünümüzü hayata geçirdik. Ürünlerimize ise web sitemizden, anlaşmalı olduğumuz prestijli online satış sitelerinden, seçkin güzellik merkezlerinden ve eczanelerden tüketicilerin erişimine sunduk" açıklamasında bulundu.

Ürünlerin patentleme sürecini takip eden İTÜNOVA'nın Genel Müdürü Hayri Özturan, İstanbul Teknik Üniverstesi olarak patentlenen bir buluşun, bir ürüne dönüşmesi ve ticarileşmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek; "İTÜNOVA için bir gurur kaynağı. Bu patent selüloz teknolojisinin kozmetik öncü uygulamalardan bir tanesi aynı zamanda vegan bir ürün. Geleceğe dönük ve potansiyeli olan bir ürünün arkasında olmaktan çok gururluyuz. Ulusal ve uluslararası patent sürecini biz yönettik ve destekledik. Ayrıca İTÜNOVA ürünün ticarileşmesi için büyük rol oynadı. Bugüne kadar yapılan 700'e yakın proje var. Şu anda da aktif yürüttüğümüz 200 proje var." ifadelerini kullandı.