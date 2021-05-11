Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 17 Mayıs'tan sonra...

'AZ SAYIDA ZİYARETÇİ DEĞİL, HİÇ OLMAYACAK'

Prof. Dr. Tezer, geçen sene de bayram için sürekli uyarılar yaptıklarını hatırlatarak, Ramazan Bayramı'na ilişkin uyarılarını yineleyerek, şunları söyledi:

"Şehirler arası gidişler yasak, belli bir izne tabi olarak gidebiliyorsunuz ya da sokağa çıkmalar yasak; ama apartman içerisinde de bayram ziyaretlerinin yapılmaması gerekiyor. Bu dönemde kurallara çok katı bir şekilde uymamız gerekiyor. Ülkemizde 20 milyonun üstünde aşı dozunun yapıldığını biliyoruz. Belli hedefimize yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sayın Sağlık Bakanı, haziran ayında daha fazla sayıda aşının tedarik edileceğini söylemişti. Bununla mücadele edip yazı rahat geçirebilmemiz için bayramlarda da dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bayramda da temaslardan kaçınacağız. Havalar sıcak olduğu için evlerde bayramlaşma gerçekleşmiyor; ama bizim istediğimiz temasın olmaması, açık hava da olsa temas edilmesin, kalabalık bir araya gelinmesin, yakın temas sağlanmasın. 'Az sayıda ziyaretçi olabilir' demiyorum. Hiç ziyaretçi olmayacak, kendi çekirdek ailenizle kalmaya devam edeceksiniz."