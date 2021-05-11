Pandemi döneminde hareketsizlik pıhtı riskini artırıyor!

Pandemi döneminde en çok karşılaşılan sorunlardan biri de pıhtı atma sorunu oldu. Hareketsizlik kaynaklı olan pıhtı atımı ülkemizde binlerce kişinin hayatına neden oluyor. Pıhtı küçük bir sağlık sorunu gibi görünse de yol açtığı sorunlar ve kişilerin hayatına etkili oldukça büyüktür. Günümüz şartlarında yaş ayırt etmeden bilgisayar ve televizyon başında geçen zamanın artması pıhtı atma sorununun en büyük sebeplerinden. Özellikle küçük çocuklar ve uzun saatler bilgisayar başında vakit geçiren kişiler bacaklar sarkık bir biçimde oturuyor. Bu oturuş şekli ve hareketsizlik damarlardaki kan akışını yavaşlatıyor.

GENÇ YAŞLI DEMEDEN HERKESTE GÖRÜLEBİLİYOR

Hareketsizliğin getirdiği pıhtı durumu genç yaşlı demeden herkeste görülebiliyor. İlerleyen yaş görülme sıklığını arttırıyor. 60 yaş ve üstünde ise pıhtı atması geri dönüşü zor olan sonuçlar doğurabiliyor. Pıhtı atımını tetikleyen faktörler ise; uzun seyahatler, aşırı sigara- alkol tüketimi, fazla kilo, cerrahi operasyon sonrası hareketsiz kalınması. Her hastalıkta olduğu gibi pıhtı sorununda erken teşhis büyük önem taşıyor. Önlem alınmadığı vakalarda damarda oluşan bir pıhtı akciğere ulaşıp ani ölümlere sebebiyet verebilir.

Dikkat etmesi gereken diğer bir grup ise hamileler ve doğum kontrol hapı kullanan kişiler. Hamilelik sürecinde hareket ederken zorlanma ve sonrasında gelen emzirme dönemi kişilerin hareketsiz bir yaşamda kalmasına neden olabiliyor. Pıhtının oluştuğu yere göre birkaç çeşidi vardır. Her pıhtı çeşidinin ise belirtisi farklıdır. Atardamara pıhtı atması ağrı, nabız alınamaması, his ve görme kaybı, ciltte ani soğuma belirtilerini getirir. Toplardamar pıhtısında ise belirtiler baldır bölgesinde oluşan ağrı – hassasiyet, ayak bileği bölgesinde gelişen ödemlerdir. Akciğer embolisinde ise nefes darlığı, hızlı nefes alma ve göğüste aniden oluşan ağrılardır.

ALINABİLECEK ÖNLEMLER İSE BASİT

Pıhtı sorununa karşı yapılabilecekler ise oldukça basit. Ev içinde basit esneme egzersizleri, kısa yürüyüşlerin yapılması yeterli olacaktır. Yaşı daha ileri olan ya da hareket kısıtı bulunan kişilerin ise varis çorabı giymesi faydalı olacaktır. Düzenli olarak kalp check up'ı yaptırmak pıhtıda erken teşhis için önemlidir. Zaman içerisinde bacaklarda oluşan büyük varisler ve bu varislerdeki renk – ısı değişimi gözlemliyorsanız alanında uzman bir hekime başvurmalısınız.