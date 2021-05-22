Bu uyarıya dikkat! Kanseri riskini yüzde 32 artıyor

Washington Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, düzenli olarak belirli bir oranın üzerinde şeker tüketen kadınlarda kolon kanserinin görülme oranının yüzde 32 arttığını dile getiren Tıbbi Onkoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ebru Karcı, "Özellikle obeziteye bağlı kan şekeri yüksekliğinin kanseri artırıcı etkisinin olduğunu biliyoruz. Kadınlarda obezite üzerine yapılan çalışmalarda daha kuvvetli veriler elde edildi. Bu yağ dokusuyla alakalı bir durum. Yağ dokusundaki artışın kadınlardaki östrojen hormonunun yükselmesiyle birlikte birtakım kanser mekanizmalarını da tetiklediğini gösteren veriler var" diye konuştu.

"GLİKOZ VÜCUTTA BİRİKEN BİR MADDE"

Şekerli içeceklerin meme ve rahim kanserlerinde de artışa neden olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Karcı, "Obezite hastalığı olan veya genetik yatkınlığı bulunan 50 yaşın üstündeki kişilerde kanser türlerini daha çok görüyoruz. ABD'de yapılan çalışmada günlük 350 mililitre şekerli gıda alan kişilerde kolon kanserinin belirli oranda arttığını görüyoruz. Çünkü glikoz vücutta biriken bir madde olduğu için zaman içerisinde etkisini gösteriyor. Pankreası uyararak insülin salgılanmasına neden oluyor. Bu durum da obeziteyi artırıyor. Bu hastalarda aynı şekilde meme ve rahim kanseri görülme oranının da arttığı görüldü. Bu çalışmanın dışında prostat ve mide kanserinde de artış olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.