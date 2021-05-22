“Şehir Hastanelerinde Pandemi Süreci Ve Hemşirenin Rolü” sempozyumu

"HEMŞİRELERİMİZ BU SAVAŞTA ÖN SAFLARDA YER ALDI"

Hemşirelerin sağlık sistemindeki rolü ve işlevinin önemine değinen Sempozyum Başkanı Vildan Kesgin, "Pandemi ile mücadelede sağlık hizmetlerinin sunumunda ve toplum sağlığını etkilemede hemşireler hayati bir role sahip. Hemşirelerimiz, salgına karşı verilen bu savaşta ön saflarda yer alarak sağlık hizmeti sunumundaki rollerini eğitici, araştırıcı ve uygulayıcı olarak profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu sempozyumla da pandemi ile mücadeleye devam eden hemşire meslektaşlarımız ve sağlık çalışanı ekip arkadaşlarımızla, pandeminin hemşirelik ve sağlık bakımı alanlarında öğrettiklerini ve deneyimlerimizi gündemimize almak istedik" ifadelerini kullandı.

"BU SÜREÇ BİZE SAĞLIK VE EĞİTİMİN ÖNEMİNİ GÖSTERDİ"

Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı etkisi altına alan ve hala devam eden salgın ile birlikte, sağlık sektörünün ve sağlık çalışanlarının öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirten Sempozyum Onursal Başkanı Yasemin Kılkış, "Hemşirelik mesleği her dönem olduğu gibi salgın dönemlerinde de fedakârlık, sabır ve profesyonellik istiyor. Bu süreç özellikle sağlık ve eğitimin ne kadar kritik olduğunu bize bir kez daha gösterdi" dedi.

HASTANELER VE ÜNİVERSİTELERDEN 400 KATILIMCI

Farklı hastaneler ve üniversitelerden 400 katılımcı ile 3 farklı oturumda gerçekleştirilen sempozyumda; Pandemide Acil Serviste Hemşire Olmak, Yoğunbakım Hemşiresi Olmak , Pandemide Gebe Takibi Ve Doğum Süreci, COVİD 19 Tanılı Gebelerde Doğum Sonrası Yenidoğan Bakımı, Pandemide Çocuk Hastaların Bakımı, COVID 19 Tanılı Hastaların Ameliyathane Süreç Yönetimi, Pandemide Enfeksiyon Hemşiresinin Rolü, Pandemide Hemovijilans Hemşiresinin Rolü, Pandemide Diyabet Eğitim Hemşiresinin Rolü, Laktasyon Hemşiresinin Rolü, Pandemide Klinik Eğitim Hemşiresinin Rolü, Diyaliz Süreçleri ve Aşı Süreçleri başlıklı konular ele alındı. Ayrıca, "Pandemide Hemşire Yakını Olmak" konulu bir video gösterimi yapıldı.