Maydanozun faydaları nelerdir? Maydanoz nelere iyi gelir?

Bağışıklık ve sindirim sistemi dostu maydanoz, içerdiği vitamin ve mineraller ile sağlığınız için en faydalı bitkilerden biridir. Özellikle detoks sularında kullanılan maydanoz kuvvetli bir ödem atıcıdır. Yemeklerde ve salatalarda kullanılmasının aynı sıra günlük tükettiğiniz suyun içine koyacağınız maydanoz dalları da vücudunuza fayda sağlar. Maydanozun faydaları, nasıl tüketileceği ve zararları hakkında merak edilenlerin yer aldığı yazımızda bu mucizevi bitki hakkındaki tüm detayları bulabilirsiniz.

MAYDANOZUN FAYDALARI

Maydanoz ne işe yarar? sorusu kişilerin en çok merak ettiği soruların başında gelir. Cilt sağlığından kalbe kadar pek çok alanda şifa kaynağı olan maydanozun faydaları ise şu şekildedir:

Farklı kanser türlerine karşı koruma sağlar.

Ödem atarak vücutta oluşan şişkinlikten kurtulmanızı sağlar.

Bebeklerde kum ve taş olabilir. Maydanozun bebeklerde tüketimi bunun düşmesinde yardımcı olur.

Cilt güzelliğini korur, selülit oluşumunu engeller.

Kan dolaşımını düzenler.

Eklem ağrılarına iyi gelir.

Enfeksiyonların daha hızlı geçmesini sağlar.

Mideyi rahatlatan etkisi vardır.

Hızlı yağ yakar, zayıflamada etkilidir.

Kan şekerini dengeler.

K vitamini oranı yüksektir. Kemik sağlığını güçlendirir.

Regl dönemlerindeki ağrı ve sancının azalmasını sağlar.

Kalp ve damar sağlığını korur.

İçeriğinde A vitamini bulunduğunu için göze iyi gelir.

Saçlarda oluşan kepeklenmeyi engeller.

Katarakta karşı koruyucudur.

Tırnakta oluşan iltihapların daha kısa sürede iyileşmesini sağlar.

Hafızaya iyi gelir.

MAYDANOZ NELERE İYİ GELİR?

Maydanoz C, A, K vitamini açısından zengindir. Mineral ve fosfor oranı da yüksektir. Bu yüzden bağışıklığa ve sindirim sistemine iyi gelir. Kan şekerini dengelediği için, kalp, damar ve kolesterole iyi gelirken cilt hastalıkları üzerinde de etkilidir. Maydanozun zayıflama üzerinde de etkisi olduğu için özellikle maydanoz suyu ile hızlı yağ yakımı sağlayabilirsiniz.

MAYDANOZ KÜRÜ FAYDALARI

Maydanoz farklı şekillerde tüketilir. Maydanoz kürleri ise genellikle zayıflama için yapılır. En bilinen maydanoz kürü salatalık, su ve limon ile uygulananıdır. Maydanoz kürü ile vücutta yağ yakımı hızlanır, fazla ödem atılır ve vücut direnç kazanarak rahatlar.

MAYDANOZUN CİLDE FAYDALARI

Maydanozun içeriğinde C vitamini bulunur. C vitamini de cildin yenilenmesine, kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda hücrelerin gençleşmesini sağlar.

MAYDANOZUN SAÇA FAYDALARI

Maydanoz bulunan bakır saç dökülmesine karşı etkili bir maddedir. Bu yüzden düzenli maydanoz tüketimi ile vücuttaki bakır oranı artar bu da saç dökülmesini engeller.

MAYDANOZ HANGİ ORGANA İYİ GELİR?

Maydanoz kalp, damar, karaciğer, mide ve göze iyi gelir. Aynı zamanda böbrekte oluşan taşların düşmesine yardımcı olurken, kadınlarda regl dönemlerinde de rahatlama sağlar.

MAYDANOZ GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Maydanoz tüketimi ile ciddi bir sınırlama yoktur. Ancak bazı kişilerin maydanoza alerjisi olabilir. Eğer bir alerji durumu yoksa gün içinde 15-20 sağ maydanoz yiyebilirsiniz.

MAYDANOZ İLTİHAP SÖKER Mİ?

Maydanoz iltihap sökücü bileşenlere sahiptir. 10 ila 15 gün boyunca düzenli içilen maydanoz suyu vücutta bulunan tüm iltihabın kurumasına ve atılmasına yardımcı olacaktır.

MAYDANOZUN ZARARLARI NELERDİR?