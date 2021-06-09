BioNTech aşısında aile hekimleri de devreye girdi!

AİLE HEKİMİNDEN RANDEVU ALMAK İÇİN...

Vatandaşların ASM'leri evleri gibi gördüklerini, bu nedenle aşılamanın onlar için çok daha rahat olacağını belirten Uyar, randevu alımının nasıl yapılacağını şöyle anlattı:

"MHRS ve e-Nabız üzerinden randevularını alacaklar. Orada seçenekler çıkacak. Herhangi bir özel hastane mi kamu mu yoksa aile sağlığı merkezi mi? Buradan seçimini yapacak ve randevu saatinde gelecek. İstediği aile sağlığı merkezine gidebilir. İlla kendi aile hekiminde olabilir diye bir şey yok. Yeter ki aşı olmayı istesin. Her yerde aşımızı uyguluyoruz." Dr. Neslihan Uyar, Kadıköy'de aşılama oranının çok güzel olduğuna, vaka sayılarında da buna bağlı düşüş yaşandığına işaret ederek, "Ama bizim için bir kişi dahi çok önemli. Aşılanmamış kimse kalmasın çünkü tek silahımız. Toplum sağlığı ancak aşıyla bununla savaşabilir. Onun için lütfen herkesi aşıya bekliyoruz." mesajını verdi.