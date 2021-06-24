Delta varyantının ardından ‘Delta Plus’ endişesi ortaya çıktı! Uzman isim Delta Plus varyantının belirtilerini tek tek sıraladı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Delta Plus ile ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Ama Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü." Açıklamasının ardından delta plus ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, daha önce yapılan açıklamada AY.1 olarak da bilinen Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu ifade etmişti. Prof. Dr. Vefik Arıca, "Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahiptir. Yani diğer bir deyişle Hint varyantı mutasyonu ile Güney Afrika varyantı mutasyonunun karışımı sayılabilir." dedi.
DELTA PLUS VARYANTININ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Delta Plus varyantının belirtilerini sıralayan Prof. Dr. Vefik Arıca, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Mayıs 2021 tarihinden itibaren Delta varyantı ve delta plus varyantı mutasyonları ile artık klasik Covid-19 belirtilerini daha az görmeye başladık. Hindistan gelen bilgilere göre; delta varyantının belirtileri arasında ateş, titreme, görmede bulanıklık, mide ağrısı, bulantı, kusma, iştahsızlık, işitme kaybı ve eklem ağrısı yer alıyor."
SOĞUK ALGINLIĞI KORONAVİRÜS KABUL EDİLMELİ
Varyant koronavirüslerin belirtilerini değerlendiren Prof. Dr. Vefik Arıca, "Özellikle bu dönemde bir soğuk algınlığı bulgusu varsa aksi ispat edilene kadar korona virüs kabul edilmelidir. Bu nedenle soğuk algınlığı ve beraberinde yorgunluk, halsizlik varsa mutlaka PCR testi aldırın ve bulaştırmamak için evde kalın." dedi.
DELTA PLUS VARYANTI DİĞER VARYANTLARA GÖRE HIZLI YAYILIYOR
"Delta Plus'un diğer varyanta göre daha hızlı yayıldığını, virüsün akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve monoklonal antikor tedavisine potansiyel olarak dirençli olduğuna dair veriler gelmeye başladı ancak net bilinmemektedir." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, delta varyantının daha çok genç ve iki aşısını henüz tamamlayamamış kişilerde daha fazla görüldüğünü vurguladı.
TÜRKİYE'DE 16 İLDE GÖRÜLDÜ
"Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre ülkemizde bilinen 16 farklı il ve 134 delta varyantı bulundu ama bunlar tespit edilenler bu nedenle tedbiri elden bırakmamalıyız." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Tespit edilen Delta Plus varyantı ise şu an için yok. Unutmayalım ki koronavirüs tek bir vakayla tüm dünyada salgına yol açtı."
DELTA VARYANTINA EN ETKİLİ AŞI HANGİSİ?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Tüm aşıların etkili olduğu bilinmesine rağmen özellikle iki doz aşılamayı yapmamız çok önemli. Diğer bir bilgi ise Biontech aşısının iki doz aşılamasının %80'lerin üzerinde delta varyantına da etkili olduğuna dair verilerin diğer aşılara göre daha ön planda olduğu." dedi.
ÜÇÜNCÜ DOZ AŞILAMA GEREKLİ Mİ?
"İkinci doz aşılamadan 6-9 ay sonra üçüncü doz aşılamanın faydalı olabileceği görüşü daha kuvvetli olmakla beraber önümüzdeki aydan itibaren üçüncü doz aşılamanın gündemde olacağı yönünde." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, "Delta varyantı ve diğer varyantların varlığı, Biontech aşısının bu varyanta etkisinin diğer aşılara göre daha iyi olduğuna dair verilerin gelmesi sonucuna göre özellikle 2 doz Sinovac aşısı olan bir bireyin üçüncü doz olarak Biontech aşısı olmasında fayda olacağı kanısındayım." İfadelerini kullandı.