Delta varyantının ardından ‘Delta Plus’ endişesi ortaya çıktı! Uzman isim Delta Plus varyantının belirtilerini tek tek sıraladı…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Delta Plus ile ilgili daha ülkemizde görüldüğünü bilmiyoruz, tespit etmedik. Ama Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü." Açıklamasının ardından delta plus ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, daha önce yapılan açıklamada AY.1 olarak da bilinen Delta Plus varyantının diğer varyantlara göre daha kolay yayıldığını, akciğer hücrelerine daha kolay bağlandığını ve antikor tedavisine dirençli olduğunu ifade etmişti. Prof. Dr. Vefik Arıca, "Hindistan'da görülen Delta mutasyonunun bir alt türü olan Delta Plus, ilk olarak Güney Afrika'da tespit edilen Beta varyantında görülen K417N isimli spike proteinin mutasyonuna sahiptir. Yani diğer bir deyişle Hint varyantı mutasyonu ile Güney Afrika varyantı mutasyonunun karışımı sayılabilir." dedi.