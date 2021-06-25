Biontech aşısında kalp kası iltihaplanması riski var mı? Uzman isim değerlendirdi

BioNTech aşısı ve onun benzeri olan mRNA aşılarının sonucunda bazı hastalarda kalp kası iltihabı (miyokardit) görüldüğünü ama bütün aşılama oranlarına bakacak olursak sayının çok az olduğunu dile getiren Prof. Dr. Selen Yurdakul, şunları söyledi: "Dolayısıyla bunun sonucuna bakarak BioNTech ya da diğer aşılar kalp kası iltihabı yapar diyemeyiz. Aşının güvenilirliğini yok eden bir şey değil bu, yaptı ama bu sayı çok az. Genelde 16-30 yaş arası 16-24 yaş arası genç erişkin erkeklerde görüldü. Genelde ikinci dozlardan sonra oldu ve bunların çoğu iyileşti.



COVID-19'UN KENDİSİ DE KALP KASI İLTİHABI YAPABİLİYOR



"Aşıyla tam olarak nasıl bir bağlantısı olduğu çok net değil ama COVID-19'un kendisi de zaten kalp kası iltihabı yapabiliyor. Dolayısıyla mRNA virüsü yani canlı virüs aşısı olduğu için onun da kalp kası iltihabı yapma ihtimali var diye bakabiliriz. Bunun bilimsel bir kanıtı yok henüz. COVID-19'un kendisinin bile kalp kası iltihabını nasıl yaptığına dair mekanizmalar hala net değilken aşının buna sebep olacağını söyleyemeyiz."



AŞILAR HALA GÜVENİLİR VE ETKİLİ



"Aşı kalp kası iltihabı yaptı ama önemli olan bunun sayısı. Yarar-risk hesaplaması yapacak olursak aşının vereceği yarar riskten çok daha fazla. Yani COVID-19 enfeksiyonu geçirme riski ve onun sonunda gerçekten kalp kası iltihabı olma riski çok daha büyük. Dolayısıyla bu anlamda aşıdan vazgeçmek kesinlikle doğru değil. Bu aşıların hepsi çok ciddi bir antikor oluşturuyor ve koruyuculuğu yüksek. Evet, kalp kası iltihabı yaptığı vakalar var ama bunun oranı önemli. O nedenle aşı için hala güvenilir ve etkili diyoruz."



KALP KASI İLTİHABININ BELİRTİLERİ NELER?



"Kalp kası iltihabının en tipik belirtileri; göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı. Hastalar kalp yetmezliği ve ritim bozukluğuyla da gelebiliyor."