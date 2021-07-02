Bakteri yuvası! Sakın bu hatayı yapmayın

Mutfakta geçirdiğiniz her anı hem sevdikleriniz hem de kendiniz için güvenli hale getirmenin birkaç yolunu sizler için derledik. Hem keyifli hem de konforlu bir mutfak alanı için işte o ipuçları…

PLASTİK SAKLAMA KAPLARI

Plastiği esnek hale getirmek için bazı üreticiler ciddi sağlık sorunlarına neden olabilecek özel kimyasallar ekler. Bu kimyasalların yiyeceklerinizde veya vücudunuzda etkisi olduğu düşünüldüğünde plastik ürünlerin seçiminde dikkatli olmakta fayda var.

MUTFAK LAVABOSU

Kısa sürede bakteriler için cennet haline gelebilen mutfak lavabosu, sıklıkla temiz tutmanız gereken noktalardan biri. Bulaşıklarınızdaki yiyecek parçacıkları bir süre lavabonuzda kalırsa, salmonella ve çeşitli bakteriler için bir üreme alanı oluşturmaya başlarlar. Bu nedenle düzenli bir mutfak lavabosu temizliği sayesinde hastalık tehlikelerini ortadan kaldırabilirsiniz.

MUTFAK SÜNGERİ

Ortalama bir mutfak süngeri çok hızlı bakteri üretir. Durulama, zararlı patojenlerin çoğalmasını engellemez. Bakterileri öldürmek için ıslak süngeri mikrodalgaya koyabilir veya birkaç dakika seyreltilmiş çamaşır suyunda bekletebilirsiniz. Veya en uzun ve en sıcak döngüde bulaşık makinesine koyun.

ODA SPREYİ

Birçok oda spreyinde bulunan kimyasallar, akciğer hasarına ve hatta kansere neden olabilir. Bu yüzden mutfağınızı havalandırmanız ve çöpleri düzenli olarak çıkarmanız daha iyi bir hava temizliği yöntemi olabilir.

GAZ VANASI

Yatmadan veya evden çıkmadan önce kapatıp kapatmadığınızı kontrol etmeyi asla unutmayın. Sizi ve diğerlerini brülörlerden çıkan gazın tehlikelerinden koruyacaktır.