Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı Serpil hemşireden herkese aşı daveti

'AŞI ÇIKAR ÇIKMAZ YAPTIRDIM'

Aşı olmanın önemini anlatan Serpil Bolat, "27 yıllık hemşireyim. Kasım 2020 tarihinde oğlum, ben ve ailem koronavirüse yakalandık ve 4 ay boyunca zor günler geçirdik. Babam çok ağır geçirdi bu hastalığı. Bu süreçte çok yorulduk. Aşı çıkar çıkmaz, ilk aşı yaptıranlardan biri oldum. Salgının durdurulmasında en etkili yolun kitlesel aşılama olduğunu düşünüyorum. Sorumluluğumuzda olan kişilerin geleceğini güvence altına almak için en iyi yöntemin aşı olmak olduğunu düşünüyorum. Kendimizi, ailemizi ve çevremizi korumak adına aşı olmalıyız. Bu hastalık Türkiye'nin ve dünyanın 1,5 yılını çaldı. Bir sürü kayıplar verdik. Gerek sağlık çalışanlarını, gerekse de hastalarımızı kaybettik. Bu süreçte çok yorulduk. Artık maskelerden de sıkıldık. Bu salgının bir an önce bitmesi için aşı yaptırmamızın şart olduğunu düşünüyorum" dedi.