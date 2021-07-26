Meyve Kilo Aldırır Mı? Fazla Ve Gece Meyve Yemek Kilo Yapar Mı?

Meyve, diyet yapan yapmayan herkesin her gün tüketmesi gereken bir besin grubudur. Bu besin grubunda pek çok meyve çeşidi bulunur ve hepsinin insan vücuduna sağladığı yarar farklı farklıdır. Meyve tüketenler de kilo aldırıp aldırmayacağını merak etmektedir. Meyveyi dengeli, düzenli ve zamanlı bir şekilde tüketmek insan vücuduna kilo aldırmayacaktır.

MEYVE KİLO ALDIRIR MI?

Meyve yaz kış oldukça fazla tüketilen besin çeşitlerinden bir tanesidir. Meyvelerin içerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde insan vücudu için oldukça faydalıdır. Her meyvenin insan vücuduna sağladığı faydalar farklı farklıdır. Meyvelerin de fazla tüketilmesi insanlar için yararlı olmayabilir. Meyve şekeri olarak bilinen früktozun normal şekere yani glukoza göre kalorisi %20-30 daha fazladır. Aşırı früktoz tüketmek de insülini arttırabiliyor, kilo aldırabiliyor. Normal bir insanın günlük tüketmesi gereken früktoz miktarı 15-20 gram olarak belirtilir. Bu miktarın 30-40 gramı bulması hatta bunu geçmesi de insanlara kilo aldırabiliyor.

GECE MEYVE YEMEK KİLO YAPAR MI?

Meyvelerin faydaları saymak ile bitmiyor fakat meyvelerin tüketiminin de bir sınırının olması meyvelerin bilinçli bir şekilde tüketilmesi gerekiyor. Meyveleri aşırı ve zamansız olarak tüketmek meyvelerin vücuda yarardan çok zarar verdiği bazı uzmanlar tarafından savunulan bir görüştür. Meyvelerin gün içerisinde yenilip ardından aktiviteler yardımı ile yakılması öneriliyor. Fakat meyve yenilir ardından hemen yatılır ise bu olayda yenilen meyvenin içeriği yakılmadığı için vücutta hemen yağ olarak depolanmasına sebep oluyor. Gece meyve yiyip ardından hareket edilmez ve direkt yatılır ise yenilen meyvenin kilo yapacağı söylenmektedir.

DİYETTE HANGİ MEYVELER YENİR?

Meyveler diyet listelerinin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Meyve ve sebze diyet listelerinde ortalama 5 porsiyon olarak belirtilir. Meyve ve sebze toplam 5 porsiyondur ve bu 5 porsiyonun 2- 3 porsiyonu meyve olmalıdır. Meyvelerden de kış aylarında portakal, mandalina, limon, greyfurt gibi turunçgiller diyet listelerine eşlik etmektedir. Genelde turunçgil olmasının nedeni turunçgillerin içerisinde bulunan antioksidanlar sebebi ile insanı hastalıklardan korumasıdır. Yaz aylarında çilek, kiraz, kayısı gibi meyveler tercih edilmektedir. Fakat her mevsimde farklı çeşitte meyve tüketilmesi önemlidir. Farklı meyveler farklı besin içeriklerine sahip oldukları için farklı yararlar sağlamaktadır. Diyet yaparken meyve tüketiminde önemli olan bir husus ise glisemik indeksin yüksek olduğu meyvelerin fazla tüketilmemesidir.

1 PORSİYON MEYVE TABAĞI KAÇ KALORİ?

Meyve tabağı gün içerisinde tüketmemiz gereken besinlerden bir tanesidir. Meyve tabaklarında farklı çeşitlerde meyve bulunduğu için farklı meyvelerden farklı vitaminler ve mineraller almamızı sağlar ve bu da insan vücudu için oldukça önemlidir. Fakat bir öğünde fazla bir şekilde meyve tüketimine neden olabileceğinden tüketilmesine dikkat edilmelidir. Bir porsiyon meyve tabağı ortalama 300 gramdır. Ortalama 300 gramlık bir meyve tabağı 170 kaloridir. 300 gram meyve tabağı içerisinde ortalama 37 gram karbonhidrat, 5,5 gram lif, 1,5 gram protein, 1 gram kadar yağ bulunmaktadır.