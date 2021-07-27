Alabaş nasıl tüketilir? Alabaş turbu nasıl yenir?

Yer lahanası olarak da bilinen alabaş bitkisi ılıman iklimlerde oluşum gösterir. Alabaş Türkiye'de en çok İzmir'in Ödemiş ilçesinde yetiştirilir. Yılın 12 ayı boyunca ekilip toplanabilen bitki, faydaları ile de son zamanlarda tüketimi artan bir üründür.

ALABAŞ TURBU NASIL YENİR?

Alabaş turbu çiğ, haşlanmış, kavurarak, kızartarak ya da çorbasını yaparak yiyebilirsiniz. Alabaş turbu, kabuğu rendelenerek elma dilimleri haline getirip üzerine limon sıkılarak da yenilebilir. Alabaş turbunu etli yemeklerin yanında meze şeklinde de tüketebilirsiniz. Ayrıca alabaş turbunu yaprakları ile sarma yaparak da yiyebilirsiniz.

ALABAŞTA HANGİ VİTAMİNLER VAR?

Mineral ve antioksidan açısından zengin olan alabaş turbu vitamin açısından da oldukça geniş bir içeriğe sahiptir. Alabaş turbunun içerisinde potasyum, fosfor, kalsiyum, demir elementleri ile birlikte A, B ve C vitaminleri bulunmaktadır.

ALABAŞ SALATASI NASIL YAPILIR?

Salata hem yaz aylarında hem de kış aylarında sofralarımızda yerini alan bir yiyecektir. Alabaş salatası da lezzetiyle sofralarımızda olacak salatalardan biri. Peki, alabaş salatası nasıl yapılır? Alabaş salatası için alabaş soyulup rendelenir. İçerisine havuç, dereotu isteğe bağlı olarak maydanoz ve fesleğen ve kuru soğan eklenir. En sonunda yoğurt, tuz ve karabiber eklenerek karıştırılır. Alabaş salatanız hazır. Afiyetle yiyebilirsiniz.

ALABAŞIN FAYDALARI

Alabaşın pek çok faydası bulunmaktadır. Güçlü bir antioksidan kaynağı olduğu için akciğer ve kalın bağırsak kanserlerine karşı koruyucudur. Kalp ve sinir hastalıklarına iyi gelen alabaş hipertansiyona da iyi gelir. Alabaş nefes açıcı bir özelliğe sahip olduğundan bronşit ve astım hastalıklarına da şifa olmaktadır. Alabaş yüksek oranda demir içerdiği için kansızlığa da iyi gelir. Bakır, çinko ve selenyum içeren alabaş bağışıklığı kuvvetlendirici bir etkiye sahiptir. Böbrek taşı düşürmeye yarayan alabaş, romatizma ağrılarına da iyi gelir. Cilt sağlığında da kullanılan alabaş sivilceleri yok etme konusunda etkilidir.

ALABAŞ NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Alabaş sağladığı faydalardan ötürü tüketilmesi gereken bir bitkidir ancak tüketimi sağlanırken dikkatli olmak da oldukça önemlidir. Çünkü alabaş yapısından dolayı iyotu emici bir özelliğe sahiptir. Bundan dolayı alabaş tüketenlerin iyot dengelerini iyi sağlamaları için ve her ihtimale karşı alabaşı hafta da iki kereden fazla tüketmemeleri önerilmektedir.

ALABAŞ YAPRAĞI YENİR Mİ?

Alabaş yumru şeklinde yaprakları bulunan bir bitkidir. Alabaşın hem yumru kısmı hem de yaprakları yenebilir. Özellikle yaprakları salatalarda ya da sarması yapılarak tüketilebilir.