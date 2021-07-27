Konserve ton balığı ne kadar tüketilmeli? Konserve ton balığı en fazla kaç günde tüketilmeli?

Ton balığı, uskumrugiller familyasının orkinos cinsine ait, boyu 6 metreye, kilosu 1 tona ulaşabilen bir balıktır. Konserve ton balığı aslen bir balık işleme ürünüdür. İşlenip kapağı mühür gibi kapatılır ve hava geçirmek bir kapta ısıya maruz bırakılır. Konserve edilmiş olması içindeki ton balığını korur ve raf ömrü bir ila beş yıl arasında değişmektedir. Omega-3 kaynağı olmasının yanında selenyum, magnezyum, protein ve B vitamini açısından da zengindir. Oldukça lezzetli ve sağlıklı olan konserve ton balığı kalp-damar sağlığınızı koruyor, kan basıncını düzenliyor, içerdiği Omega-3 sayesinde böbrek ve meme kanseri riskini minimuma düşürürken karaciğerdeki zararlı, toksik maddelerin atımına yardımcı oluyor.

KONSERVE TON BALIĞI YENİR Mİ?

Konserve ton balığı deyince aklımıza gelen ilk sorulardan biri de "konserve ton balığı yenir mi?" oluyor. İçerdiği cıva nedeniyle hakkında bazı söylentiler olan konserve ton balığı, tüketim sınırı aşılmadıkça, oldukça sağlıklıdır. Çoğu balık türünde cıva bulunduğu unutulmamalıdır. Onun dışında 100 gramında 20-24 gram protein bulunan konserve ton balığı aynı zamanda A, B, D vitaminleri, kalsiyum ve potasyum içermektedir. 160 gramlık ton balığı konservesi 297 kaloriyken light konserve balığının 100 gramı 95 kaloridir. Yağı süzülerek tüketildiğinde daha az kalori içerecektir. Ton balığının tüketim sınırı ise haberimizin devamında bulunmaktadır.

KONSERVE TON BALIĞI ZARARLI MI?

İçerdiği cıva, tuz oranı ve patolojik bakterilerden dolayı konserve ton balığının zararlı olup olmadığı merak edilen konulardandır. Yüksek cıvaya maruz kalmak bitkinlik yaşamanıza, daha fazlası da sinir sisteminde bozulmaya yol açabilir. Bu yüzden tüketim miktarını iyi belirlemeniz gerekmektedir. Prof. Dr. Candan Varlık'ın bu konudaki yorumu ise ton balıklarının gayet sağlıklı olduğu ve tavsiye edildiği, balığa hile yapmanın zor olduğu yönündedir. Satın almadan önce raf ömrünü, teneke kutuda eziklik, sızıntı, şişkinlik gibi bir bozulma olmadığı kontrol etmeniz gerekmektedir.

KONSERVE TONBALIĞI NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Tüketim sınırı aşıldığında ciddi sonuçlar doğurabilen konsere ton balığı ne kadar tüketilmeli?

Yetişkinler İçin Tüketim Miktarı

Beyaz ton balığı, kadınlar için haftada en fazla 3 kere olmak üzere her seferinde en fazla 170 gram güvenle tüketilebilirken erkekler için bu sayı 226 gramdır.

Çocuklar İçin Tüketim Miktarı

Bazı kaynaklara göre 6 yaş altındaki çocuklar ayda 85 gram, 6-12 yaş arasındaki çocuklar 127 gram ton balığını güvenle tüketebilir. Bazı kaynaklar ise 2-10 yaş arası çocuklarda bu miktarın haftada en fazla üç kere 28 gramşar olduğunu belirtmiştir. Yeni doğan bir bebeğin bir yaşına kadar balık tüketmesi ise önerilmemektedir. Farklı kaynaklarda farklı sayılar olduğu için en iyisi doktorunuza danışmaktır.

Emziren veya Hamileler için Tüketim Miktarı

Hamile veya emzirenlerin ise cıva bakımından zengin balıklardan uzak durması gerekmektedir. Ton balığı alımı haftada 113 gramdan fazla olmamalıdır. Cıva bakımından düşük içeriği olan konserve ton balık tüketimi ise haftada üç kereyi aşmayacak şekilde yine 113 gramlık porsiyonluk olmalıdır.

KONSERVE TON BALIĞI KAÇ GÜNDE TÜKETİLMELİ?

Konservesi açılmamış ton balıkları kuru ve serin yerlerde 1-5 sene saklanabilir. Konservesini açtığının ton balığını saklamak içinse dondurup kapalı ve hava geçirmek bir kapta derin dondurucuya koyulabilir ve burada 3 aya kadar dayanabilir. Buzdolabına koyduğunuzda ise 3-4 gün daha dayanabilmektedir.

KONSERVE TON BALIĞININ YAĞI YENİR Mİ?

Konserve ton balığının içinde yağ olduğuna dikkat etmişsinizdir. Bu yağ ton balığının kokmaması için konulmaktadır. Peki, bu yağ yenir mi? Ayçiçek ya da zeytinyağı tercih edilen konserve ton balıklarında bu yağ yenilebilmektedir. Yine de yağın fazlasını süzmeniz kalp-damar ve kolesterolünüz açısından iyi bir tercih olacaktır.