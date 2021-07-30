Dereotu süt yapar mı? Dereotu anne sütünü arıtır mı?

Bakır, magnezyum, fosfor, A vitamini, C vitamini, demir, çinko gibi önemli maddeleri barındıran dereotu adeta ilaç niteliğindedir. Ülkemizde de sıklıkla tüketilen bitkiler arasında yer almaktadır. Sindirim sisteminde yaşanan hazımsızlıklar, mide kramplarına oldukça iyi gelmektedir. Uykusuzluk sorunları yaşayan kişiler için rahatlatıcı özelliği vardır. Kemik sistemini güçlendirdiği gibi bağışıklık sistemini de güçlendirmektedir. Bunların yanı sıra emziren anneler için faydalıdır.

DEREOTU SÜT YAPAR MI?

Emzirme döneminde anneler bebeklerinin sağlıklı beslenmesi için dereotu gibi faydaları bitkilerden yararlanmaktadırlar. Çünkü dereotu bebekler için süt yapıcı özelliği olduğu ortaya çıkmıştır. Dereotunu yemeklerde, salatalarda ve pastalarda kullanarak tüketebilirsiniz.

DEREOTU ANNE SÜTÜNÜ ARTTIRIR MI?

Dereotu insan sağlığı için oldukça faydalı bir bitki türüdür. Dereotu sindirimden, metabolizmaya kadar birçok faydası vardır. Anne sütünü arttırıcı özelliği de vardır. İşte onlardan bazıları:

Sindirim sistemine iyi gelir,

Uyku problemini çözer,

Anne sütünü arttırır,

Kemik gelişimini destekler,

Metabolizmayı hızlandırır,

Gaz sorununu giderir.

SÜTÜN BOL OLMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Dereotu tüketerek sütün bol olmasını sağlayabilirsiniz. Bir hafta boyunca öğle ve akşam yemeklerinden önce taze dereotu tüketin. Anne sütünün arttığını göreceksiniz. İlerleyen zamanlardan tekrar sütte azalma olursa aynı şekilde bir haftalık taze dereotu tüketimi yeterli olacaktır.

ANNE SÜTÜNÜ NE ARTTIRIR?

Anne sütünü arttırmak için aşağıdaki besin türlerinden faydalanabilirsiniz: