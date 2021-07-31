Yiğit Alp bebek için konser ve kermes düzenlenecek

İzmir'de yaşayan Şeyma (32) ve Emre (34) Avşar çiftinin bebeği Yiğit Alp'in tedavisi için gerekli olan 2 milyon 50 bin doların yüzde 85 valilik onaylı yardım kampanyası ile toplandı. Kalan yüzde 15'lik kısım için 2 Ağustos pazartesi günü Aliağa Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda kermes ile yardım amaçlı konser gerçekleştirilecek.

Menemen'de yaşayan infaz kurumu memuru Şeyma Avşar (32) ve zabıta memuru olan eşi Emre Avşar'ın (34) 23 ay önce, erkek bebekleri dünyaya geldi. Çift, bebeklerine 'Yiğit Alp' ismini verdi. Minik Yiğit Alp'i, 1,5 aylıkken annesi, hareketlerinde bir yavaşlık olduğunu fark ederek, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan testlerin sonucunda Yiğit Alp'a SMA Tip-1 tanısı konuldu. Tanıyla birlikte zorlu süreci başlayan aile, nefes almakta güçlük çeken Yiğit Alp bebeği hayatta tutabilmek için bipap ve öksürtme cihazlarını temin ederek evlerini adeta bir yoğun bakım ünitesine çevirdi. Günün her dakikasını Yiğit Alp'in fizik tedavisi, beslenmesi ve bakımına ayıran aile, oğullarının Amerika Birleşik Devletleri Teksas Eyaleti'ndeki bir hastanede zolgensma gen tedavisi görebilmesi için gereken 2 milyon 50 bin doların bulunabilmesi için yardım kampanyası başlattı. Aile, İzmir Valiliği onaylı bağış kampanyasıyla bugüne kadar bu paranın yüzde 85'i olan 1.7 milyon lirasını toplayabildi. Yiğit Alp bebek 2 yaşını doldurmadan kalan 350 bin doların tamamlanarak tedaviye başlanması gerekiyor.

KONSER VE KERMES DÜZENLENECEK

Kalan yüzde 15'lik kısım için 2 Ağustos pazartesi günü Aliağa Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda kermes ile yardım amaçlı konser gerçekleştirilecek. Konser ve kermesten elde edilecek gelir tedavide kullanılacak.