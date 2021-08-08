Zerdeçalın faydaları nelerdir? Zerdeçal ne işe yarar, neye iyi gelir?

Yağ yakıcı, sindirim düzenleyici özellikleri olan zerdeçal kozmetik ürünlerinde de kullanılan sarıya yakın turuncu bir kök bitkisidir. Toz, kuru ve yaş şekilde yemeklerde, içeceklerde kullanılan zerdeçal yüz maskelerinde de yer alır. Kullanıldığı yere sarı rengi veren bu bitkinin cilt üzerindeki kullanımında oldukça dikkat edilmelidir. Aksi halde geçici bir sarılıkla karşı karşıya kalabilirler. Peki zerdeçal nasıl kullanılır, tüketilir ve faydaları nelerdir?

ZERDEÇALIN FAYDALARI

Antioksidan özelliği ile cilt yenilenmesi sağlar.

Sindirimi kolaylaştırır ve hızlı kilo vermeyi sağlar.

Kaslardaki kireçlenmeyi engelleyerek romatizma sorunlarına iyi gelir.

Yüksek kolesterolü düşürür.

Kalbe iyi gelir.

Damar tıkanıklığı yaşayanlara fayda sağlar.

Karaciğer yağlanmasına karşı savaş açar.

İltihap sökücüdür.

Metobolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar.

ZERDEÇAL NASIL KULLANILIR?

Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın farklı kullanım alanları vardır. Ham tüketildiğinde ağızda acımsı bir tat bırakır. Zerdeçal hem toz, hem kök hem de kurutulmuş şekilde kullanılır. Doğal bri tedavi olarak demleye çay yapılabilir, kurutulmuş zerdeçal soğuk çaylarda kullanılır. Toz zerdeçal ise pilav ve et gibi yemeklere farklı ve lezzetli bir tat verir.

ZERDEÇAL NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçal tüketiminde taze halinin kullanılması daha faydalı kabul edilir. İşlenen zerdeçal besleyici birçok özelliğini kaybedebilir. Özellikle en faydalı bileşeni olan kurkumin zerdeçal bekledikçe azalır. Toz zerdeçal bu kapsamda kurkumin yönünden taze zencefile göre daha zayıftır. Taze zerdeçal tüketimi için zerdeçalın kabuğunu soyup rendeleyebilirsiniz. 10 dakika su içerisinde bekletilen zerdeçalı çay, yiyecek ve çorbalarınızda kolaylıkla kullanabilirsiniz.

ZERDEÇALIN ZARARLARI

Her doğal bitkide olduğu gibi zerdeçalda da aşırı bir tüketim yapıldığında yan etkiler görülebilir. Bazı durumlarda ishale, baş dönmesine ve yoğun mide bulantısına neden olabilir. Özellikle hamile kadınların zerdeçal tüketiminde dikkatli olması gerekir. Emziren anneler de çok sık zerdeçal tüketmemelidir. Zerdeçalın çok tüketimden kaynaklı zararının yanı sıra bilinen bir olumsuz etkisi yoktur.

ZERDEÇAL ZAYIFLATIR MI?

Zerdeçal sindirim sistemine yardımcı olur ve yağ yakıcı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden zayıflamak isteyen kişiler tarafından da kullanılır. Zayıflamak için zerdeçal yoğurt ile tüketilir. Burada 2 yemek kaşık içerisine eklenen toz zerdeçalı yoğurdun rengi dönene kadar karıştırarak hem sabahları hem de akşamları aç karnına tüketmelisiniz. Acı bir tadı olan zerdeçal ve yoğurt kürü aynı zamanda zencefille de karıştırılarak kullanılabilir. Bu kullanım sayesinde 2 hafta gibi bir sürede hızlı yağ yakımı gerçekleşecektir. Bunun yanı sıra detoks sularının içine de çubuk zencefil ekleyebilirsiniz.

ZERDEÇAL HANGİ YEMEKLERDE KULLANILIR?

Yemeklerde zerdeçal kullanımı son derece yaygındır. Zerdeçalın en çok kullanıldığı yemekler tavuk çorbaları, sote et ve tavuk yemekleri, mercimek çorbası ve pirinç pilavıdır. Bunun yanı sıra yazın serinletici soğuk çaylarında da kullanılır. Yemeklerde zerdeçal kullanım miktarına dikkat edilmelidir. Fazla kullanıldığı takdirde yemekte acı bir tat olmasına neden olur. Bu yüzden zerdeçal kullanımında 1 çay kaşığı oranını arttırmamaya özen gösterin. Bu ölçek hem yemeklerinize lezzet katacak hem de yemeklerinize turuncumsu bir renk katarak görselliğini ön plana çıkaracaktır.