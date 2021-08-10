Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur nasıl demlenir, neye iyi gelir?

Ihlamur ağaçta yetişen bir bitkidir. Ağaç boyları en az 25 metre en fazla 50 metreye kadar ulaşabilir. Kalsiyum oranı yüksek olan bu bitki içerdiği diğer vitaminler ve antioksidanlar ile kış aylarında hastalıklardan korunmak için sıkça tüketilir. Ihlamurun aynı zamanda pek çok hastalığa da faydası bulunur. Günde bir bardak tüketimle vücudun ihtiyaç duyduğu A vitaminin bir kısmını da karşılayan ıhlamur, isteğe göre limonla ya da balla da tüketilebilir. Ihlamur ve tüketimi hakkında bilinmeyen tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

IHLAMURUN FAYDALARI NELERDİR?

İnsan sağlığına olan olumlu etkileri saymakla bitmeyen bu bitki kış aylarında tüketildiği gibi yılın her döneminde de kullanılabilir. İşte ıhlamur faydaları:

Ihlamur yapraklarının sıcak suda demlenerek içilmesiyle birlikte kaygı ve stres oranını azalttığı görülür. Sakinleştirici bir etki sağlayarak daha rahat uykuya dalmanıza yardımcı olur.

Antioksidan özelliği ile kronik hastalıklara iyi gelir.

Kan basıncını düşürür. Bu özelliği sayesinde kalp hastalıklarının önüne geçer, kanda pıhtılaşma olmasını engeller.

Soğuk algınlığı döneminde öksürük en sık yaşanan belirtidir. Ihlamur içeriği ile boğaz ve solunum yollarındaki bakterileri öldürür. Oluşan tahrişi iyileştirir ve öksürüğün geçmesini sağlar.

Vücudun direnç kazanmasını sağlar ve enerji verir.

Kan dolaşımının daha kaliteli ve düzenli olmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemini düzenler.

Bağırsaklarda bazı dönemlerde enfeksiyon olabilir. Ihlamur çayı düzenli tüketildiğinde bu enfeksiyonları iyileştirerek sindirimi düzenler. Aynı zamanda iltihapları kurutucu etkisi de vardır.

Cilt kırışıkları ve çil lekelerine iyi gelir.

IHLAMUR NASIL YAPILIR?

Ihlamur nasıl demlenir? sorusunun cevabı oldukça basit ve pratiktir. Ihlamur çayı için yapılması gereken, demlenecek çay miktarına göre su ve ıhlamur yapraklarının önce kaynatılması ardından da bekletilmesidir. 5 dakikalık bir bekleme süresinin ardından ıhlamur çayı içilmeye hazırdır. Ihlamur çayı demleme sırasında içerisine 1 çay kaşığı nane ekleyerek farklı aromalar da katabilirsiniz. Limon ve bal kullanımı da ıhlamur çayında isteğe göre şekillenir.

IHLAMUR NEYE İYİ GELİR?

Doğanın insan sağlığı için sunduğu mucizevi bitkilerden biri olan ıhlamur pek çok hastalığın ortaya çıkmasını engellerden var olan hastalıklarda da iyileştirici bir güce sahiptir. Ihlamur kalp hastalıkları, sindirim hastalıkları, bağırsak rahatsızlıkları ve cilt problemlerine iyi gelir. Bunun yanı sıra uyku problemi çeken kişiler için de şifalı bir bitkidir. Uyumadan önce içilen ıhlamur çayı daha rahat uyumanızı sağlayacaktır.

IHLAMUR ZARARLARI

Ihlamurun iyileştirici etkileri çok fazla olsa da fazla tüketildiği takdirde vücutta istenmeyen rahatsızlıklara yol açar. Tüketim miktarı 1 fincan olmalıdır ve bunun dışına çıkılmamalıdır. Ihlamur çayı fazla içildiğinde kan basıncının hızlı bir şekilde yükselmesine yol açar. İshale neden olur ve su kaybını ortaya çıkarır. Kalp dostu olan bu bitkinin fazla tüketimi kalp rahatsızlıkları yaşamanıza neden olabilir. Bunun yanı sıra yeni doğum yapan anneler ya da hamile olan anne adaylarının ıhlamur tüketiminde dikkatli olması ve doktor kontrolünde içmesi önerilir. Ihlamurun zayıflama üzerinde ise herhangi bir etkisi yoktur. Sadece sindirimi düzene sokar daha sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmanızı sağlar.